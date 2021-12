Volitve v FIO: tako visoko Slovenec v tej organizaciji še ni bil

Medtem ko je pred kratkim na volitvah Mednarodne avtomobilistične zveze nov predsednik postal Mohammed Ben Sulajem, so izvolili tudi člane dveh osrednjih organov te organizacije. To sta Svet za avtomobilsko mobilnost in turizem (WCAMT) in Svet za motošport (WMSC), ta pa je prek volitev prvič dobil tudi predstavnika iz Slovenije.

Med štirinajstimi izvoljenimi prvič tudi ime iz Slovenije

WMSC je pri FII torej eden najvišjih organov in bi ga lahko označili za nekakšen upravni odbor te zveze za celotno področje športa. Sestavljajo ga predsednik FIE, njegov namestnik, sedem podpredsednikov FIE, pet zagotovljenih in 14 izvoljenih članov.

Na zadnji volilni skupščini se je za mesto v WMSC potegovalo 48 kandidatov, med 14 izvoljenimi smo nekoliko presenetljivo prvič svojega predstavnika dobili tudi Slovenci. Del zasedbe je postal Rado Raspet, ki je dobro leto predsednik nacionalne panožne zveze za avtošport AŠ2005. Čeprav je ta podprla kandidaturo Sulajema, mesto v WMSC ni vezano na njegov mandat.

Med izvoljenimi so bili Evropejci v manjšini. Poleg Raspeta sta med štirinajsterico še dve zelo znani imeni iz sveta mednarodnega avtomobilskega športa - David Richards kot ustanovitelj Prodriva in nekoč lastnik komercialnih pravic za svetovni reli ter devetkratni zmagovalec 24-urne dirke v Le Mansu, Danec Tom Kristensen. Izvolili so tudi Čeha Jana Stovička, Turka Serkana Yazicija in Monačana Erica Barrabina.

Mohammed Ben Sulajem je na položaju predsednika FIE nasledil Jeana Todta. Foto: Reuters Zasedba WMSC:



Predsednik

Mohammed Ben Sulajem (Združeni arabski emirati)



Namestnik predsednika

Robert Reid (Velika Britanija)



Podpredsedniki

Abdulla Al Khalifa (Bahrajn), Manuel Avino (Španija), Daniel Coen (Kostarika), Fabiana Ecclestone (Brazilija), Lung-Nien Lee (Singapur), Anna Nordkvist (Švedska) in Rodrigo Rocha (Mozambik)



Izvoljeni člani

Khalid bin Sultan Al Faisal Al Saud (Savdska Arabija), Eric Barrabino (Monako), Wayne Christie (Nova Zelandija), Vickor Kirjnanov (Rusija), Tom Kristensen (Danska), Andrew Mallaileu (Barbados), Amina Mohamed (Kenija), Rado Raspet (Slovenija), David Richards (Velika Britanija), George Silbermann (ZDA), Jan Stoviček (Češka), Serkan Yazici (Turčija) in Tao Zhang (Kitajska)



Med tistimi, ki imajo zaradi svoje funkcije mesto v WMSC zagotovljeno, je Stefano Domenicali, predstavnik lastnika komercialnih pravic za svetovno prvenstvo formule ena (FOM). Za zdaj še niso znani predstavniki komisije za ženske v avtošportu, predsednik komisije konstruktorjev F1, predsednik komisije dirkačev in predsednik mednarodne zveze za karting (CIK).

Prvi sestanek leta 2022 po prvi dirki F1 v Bahrajnu

Člani WMSC se bodo v prihodnjem letu sestali vsaj štirikrat. Prvi sestanek bo sklican dan po uvodni dirki nove sezone svetovnega prvenstva formule ena v Bahrajnu.

Tam bodo člani WMSC odločali o predlogih, ki jih bodo vnaprej pripravile posamezne komisije. Teh je 25, član komisije za gorskohitrostne dirke pri FII je na primer tudi Slovenec Aleš Zrinski, sicer izvršni direktor AŠ2005. O predlogih teh komisij, ki se dotikajo tako športnih, tehničnih kot varnostnih vprašanj, nato neposredno glasujejo in odločajo člani WMSC.