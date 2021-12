Svež začetek? Nov avtomobilski "šef", pomembna funkcija tudi za Slovenca.

Mohammed Ben Sulajem leta 1989 na reliju Saturnus. Foto: osebni arhiv Bernard Žgavec Po tednih napetega pričakovanja se je 26. maja leta 1989 v Črnem Vrhu nad Idrijo, kjer je takrat stal še hotel Bor, začela 12. izvedba relija Saturnus. Štel je za evropsko prvenstvo s količnikom 5 in drugo leto zapored tudi za avstrijsko državno prvenstvo, kar je ob domačih asih relija, predvsem Branetu Kuzmiču (renault 5 GT turbo), Silvanu Luliku (BMW M3) in Hrvatu Tihomirju Filipoviću (lancia delta HF integrale), zagotavljalo odlično konkurenco.

S štartno številko 2 pa je prek štartne rampe zapeljala še atraktivna in odlično pripravljena toyota celica GT-4 (ST165), za volanom katere je sedel zanimivi Arabec Mohamed Ben Sulajem. Bilo je prvič, da je voznik z Bližnjega vzhoda prišel vozit na slovensko dirko. Imel je številčno moštvo in tudi izkušenega irskega sovoznika Ronana Morgana, ta je pred tem bral zapiske hitrim Britancem in Ircem, kot so bili Russell Brookes, Malcolm Wilson in Billy Coleman.

Video - Reli Saturnus 1989 in nastop Ben Sulajema

Ben Sulajem je bil konec osemdesetih let že najbolj znan voznik relija z Bližnjega vzhoda. Že leta 1984 je začel sodelovati s Toyoto in takrat voziti njihov dvokolesno gnani dirkalnik skupine B, celico twincam turbo. Leta 1986 je prvič postal reli prvak Bližnjega vzhoda in se prav leta 1989, nekaj mesecev pred prihodom v Slovenijo, prvič predstavil s toyoto celico GT-4. Ta je takrat postajala tudi Toyotin adut za svetovno prvenstvo v reliju. V začetku devetdesetih je odpeljal tudi več relijev za svetovno prvenstvo in na dveh zmagal v razvrstitvi skupine N.

Ben Sulajem je pred 32 leti na svojem edinem nastopu v Sloveniji odstopil zaradi tehnične okvare. Foto: Reuters

Leta 1989 je Ben Sulajem na slovenskih cestah pridno treniral. Imel je dve celici, dirkalno in še eno za trening. Domačini ob cesti na Hrušico se spominjajo, kako je mladim fantom dal v roke nekaj dolarjev, da so mu pomagali zapirati cesto.

Toda ne glede na trening so bile za Mohameda ozke in z drevesi obdane ceste nekaj povsem drugega kot reliji v prostranih puščavah. Na prvih osmih hitrostnih preizkušnjah je bil enkrat četrti, skupno pa je obdržal šesto mesto v skupni razvrstitvi. Takrat je za poznejšim zmagovalcem Wittmannom (lancia delta HF integrale) zaostajal že tri minute in 45 sekund. Na deveti hitrostni preizkušnji je nato zaradi tehnične okvare Ben Sulajem odstopil.

Naslove najhitrejšega voznika relija na Bližnjem vzhodu je osvajal tudi z dirkalniki WRC. Foto: Reuters

Ključna vloga pri razvoju avtošporta v Združenih arabskih emiratih

Ben Sulajem je bil skupno 14-kratni reli prvak Bližnjega vzhoda. Ko je leta 1991 zmagal na reliju v Turčiji, je bila to prva mednarodna zmaga za arabskega voznika zunaj območja Bližnjega vzhoda.

Ne glede na njegove tekmovalne dosežke pa je Ben Sulayem glavnino delo opravil s funkcionarsko vlogo pri razvoju avtomobilskega športa v Združenih arabskih emiratih. Razvijal je njihov avtomobilski klub, leta 2008 je kot prvi Arabec postal podpredsednik Fie. Nedavno je bil med podeljevalci na sklepni dirki formule ena v Abu Dabiju in včeraj so ga izvolili za novega predsednika Fie. Med njegovimi sodelavci v Združenih arabskih emiratih je bila v zadnjih letih tudi Slovenka Andreja Prel.

Ben Sulajem tudi s podporo Slovenije, v njegovem odboru za šport tudi predsednik AŠ2005

Organizacijo je od leta 2009 vodil Jean Todt. Njegov naslednik je na volitvah dobil 61,6 odstotka glasov, protikandidat Graham Stoker - ta je bil do zdaj prav Todtova desna roka - pa 36,6 odstotka glasov.

Kandidaturo Ben Sulajema je podprla tudi slovenska avtošportna zveza AŠ2005, njenega predsednika Rada Raspeta pa so izvolili v 14-člansko zasedbo športnega odbora FIA World Motorsport Council. Pri volitvah za predsednika Fie je lahko glasovala tudi slovenska organizacija AMZS.