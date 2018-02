Vodnik po obrazcu, ki lahko razjasni vse dvome

Podatki kažejo na izboljšanje Policisti so lani evidentirali 17.585 prometnih nesreč, kar je 346 manj kot v letu 2016. Čeprav so ceste lani zahtevale 26 manj smrtnih žrtev kot predlani (uradni podatki Agencije za varnost prometa, 12. 2. 2018: 104 smrtne žrtve leta 2017), imamo Slovenci še vedno dovolj manevrskega prostora za izboljšanje cestnoprometne varnosti. Pri vozniški kulturi še zmeraj ne dosegamo odličnih rezultatov – po podatkih policije med vožnjo radi telefonarimo, vozimo prehitro, ne upoštevamo varnostne razdalje in večkrat vozimo vinjeni, celo nepripeti.

Dolžnosti voznika ob prometni nesreči

Po definiciji je prometna nezgoda cestnoprometni dogodek, v katerem je udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo, ko nastane materialna škoda, telesna poškodba ali če v nezgodi umre najmanj ena oseba. Največ prometnih nesreč se konča le z materialno škodo (prometna nesreča I. kategorije).

Ob prometni nesreči moramo:

ustaviti vozilo,

zavarovati in označiti kraj nesreče (pri prometni nesreči I. kategorije vozilo čim prej odstranimo z vozišča),

pomagati poškodovanim,

obvestiti policijo, center za obveščanje ali koga drugega, ki lahko obvesti policijo, razen pri prometni nesreči I. kategorije,

ostati na kraju prometne nesreče, dokler ni končan ogled, razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči drugače.

Če je treba rešiti človeško življenje:

Če je kdo v nesreči umrl ali je bil poškodovan, moramo takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo oziroma poklicati številko 113 (policija posreduje naprej tudi obvestilo za reševalce).

Izjemoma lahko kraj nesreče zapustimo zaradi pomoči poškodovanim v nezgodi in zaradi obveščanja policije. Ko to opravimo, se moramo takoj vrniti na kraj nesreče.

Foto: Klemen Korenjak

Če je nastala samo manjša materialna škoda:

Vozilo moramo takoj odstraniti s ceste in izmenjati osebne podatke ter izpolniti in podpisati evropsko poročilo o prometni nesreči.

Svetujemo, da ga izpolnite ob vsaki prometni nesreči, saj boste na podlagi evropskega poročila laže uveljavili povrnitev škode.

Na parkirnem prostoru:

Osebi, ki je utrpel škodo, vendar je ni na kraju nesreče, moramo posredovati svoje osebne podatke.

O tem obvestimo najbližjo policijsko postajo ter ji sporočimo svoje osebne podatke in podatke o poškodovanem vozilu.

Kazni:

Za neupoštevanje navedenih določb (1.–6. točka) Zakona o pravilih cestnega prometa so predpisane globe od 200 do 500 evrov, odvisno od kršitve. Pobeg s kraja prometne nesreče oziroma če se udeleženec ne vrne, se kaznuje z globo 1.200 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Evropsko poročilo o prometni nesreči

Foto: Bojan Puhek

Evropsko poročilo o prometni nesreči je obrazec z vsemi ključnimi podatki, ki se nanašajo na prometno nezgodo. Zavarovalnice po vsej Evropi ga izdajajo ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Evropsko poročilo je za zavarovalnico pomemben vir informacij o udeležencih in poteku prometne nesreče, še posebej če na kraju prometne nesreče ni bilo policije, ki bi opravila ogled in kasneje izdelala zapisnik o prometni nesreči.

Uporabo evropskega poročila določa tudi slovenska zakonodaja s področja varnosti cestnega prometa, predvsem ob prometnih nesrečah, v katerih je nastala le materialna škoda, podobno kot to velja v drugih evropskih državah.

Zaradi poenotene vsebine in oštevilčenih rubrik je uporabno za različne vrste prometnih nesreč tudi v primerih, ko sta udeleženca prometne nesreče iz različnih držav.

Vodnik za izpolnjevanje evropskega poročila o prometni nesreči

Ob prometni nezgodi, pri kateri nastane le materialna škoda, nam bo izpolnjeno evropsko poročilo pomagalo uveljaviti povrnitev škode in ugotoviti, kdo je nesrečo povzročil. Sicer pa policija svetuje, da evropsko poročilo izpolnimo ob vsaki nesreči.

Če s soudeleženci ne dosežemo soglasja o krivdi, je priporočljivo, da k poročilu priložimo dodaten opis nezgode in fotografiramo kraj nezgode iz različnih kotov.

Poročilo čim prej nesemo na zavarovalnico, kjer ima povzročitelj zavarovano vozilo, in izpolnimo odškodninski zahtevek. Podatki o zavarovalnici in naši polici so na zavarovalni polici, ki jo hranimo v vozilu.

Posamezna vprašanja so oštevilčena, da jih lahko izpolnjujemo, tudi če ima eden od udeležencev poročilo v tujem jeziku. Izpolnimo vse rubrike od 1 do 14 in se podpišimo pod rubriko 15.

V rubriko 5 vpišemo morebitne priče, njihova imena, naslove in telefonske številke. Takoj po nesreči prosimo morebitne očividce za njihove kontaktne podatke. Če se ne moremo dogovoriti o krivdi, bodo namreč dobrodošle tudi verodostojne izjave prič.

Polja od 6 dalje (razen skice) izpolnjujemo ločeno za obe vozili.

Podatke o vozniku, ki ni nujno sklenitelj zavarovanja, prepišemo z vozniškega dovoljenja. Če gre za prometno nesrečo z udeležencem, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja (kolesar), prepišemo podatke z osebnega dokumenta.

V rubriki 10 označimo mesto trčenja na vozilu, ki ga opisujemo.

V rubriki 11 opišemo vidne poškodbe na vozilu, ki ga opisujemo.

V rubriki 12 s križci označimo polja, katerih opis najbolj ustreza obnašanju vozila, ki ga opisujemo. Zelo verjetno je, da označimo več polj. V spodnji kvadratek vpišemo število označenih polj.

Rubrika 13 je skica nezgode in naj vsebuje najpomembnejše podatke, kot so smer vožnje obeh vozil, prometni znaki, talne označbe, imena ulic. Ne pozabimo označiti, katero vozilo smo opisovali kot vozilo A in katero kot B.

V rubriko 14 vpišemo priznanje krivde, če smo sporazumno ugotovili povzročitelja. V to polje vpišemo tudi priče in druge okoliščine, ki pomagajo pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče.

Eno ali več udeleženih vozil?

Za dve udeleženi vozili uporabimo en komplet poročila, dva kompleta za tri udeležena vozila. Povzročitelj izpolni evropsko poročilo z vsakim izmed oškodovancev. Podatki o zavarovalnici so na zavarovalni polici, ki jo hranimo v vozilu.

Kdo je voznik vozila A ali B?

Ni pomembno, katero vozilo opisujemo v stolpcu A ali B, prav tako ne, kdo poročilo da ali izpolni. Pomembno je le, da ga podpišeta oba udeleženca v nezgodi, sicer poročilo ne velja.

Podpis evropskega poročila ni priznanje krivde, ampak samo strinjanje z dejstvi. Poročilo izpolnjujemo čitljivo in krepko.

