Vision X napoveduje novega Škodinega križanca #foto

Škodino širjenje modelne palete se bo nadaljevalo z novim križancem, ki se bo velikostno uvrstil med kodiaqa in karoqa. Napoveduje ga atraktivni koncept vision X.

Poudarja oblikovalski jezik znamke

Pri Škodi niso mogli čakati in še pred odprtjem avtosalona v Ženevi že predstavili svoj najnovejši koncept. S kompaktnimi proporci in zunanjostjo, polno majhnih kristalčkov, koncept prinaša evolucijo oblikovalskega jezika znamke. V osnovi vision X sledi smernicam, ki sta jih postavila kodiaq in karoq, vendar se z nekaterimi unikatnimi dodatki od njiju želi malenkostno razlikovati.

Prehod v proizvodnjo bo nedvomno oklestil videz koncepta, predvsem bodo na udaru zelo tanki žarometi v tehnologiji LED, skrite vratne kljuke in nekateri drugi karoserijski dodatki.

Vision X ima enako osnovo kot volkswagen t-roc in seat arona, vendar je od njiju dimenzijsko bistveno večji. Foto: Škoda Atraktivna potniška kabina, ki bo v prehodu v serijsko proizvodnjo zagotovo izgubila nekaj ostrine. Foto: Škoda

Oblikovalski jezik so nadgradili in okrasili s številnimi kristalčki. Foto: Škoda

Večji in širši kot koncernska brata

Vision X sloni na enaki arhitekturi kot bratska volkswagen T-roc in seat arona, vendar je s 4.250 milimetri daljši in s 1.800 milimetri širši kot oba. Še najpomembnejši je podatek o kar 55 milimetrov daljši medosni razdalji v primerjavi s T-rocom in celo 80 milimetrov daljši, če govorimo o aroni.

Kot smo že navajeni pri znamki, bo tudi tukaj velik poudarek na družinski uporabnosti in prostornosti potniške kabine. Trenutno je notranjost zelo futuristična, z veliko barvnimi dodatki in ostrimi potezami.

Prva škoda s hibridnim pogonom na CNG

Češki proizvajalec vozil navaja, da je vision X prvi hibridni model v zgodovini znamke, ki ga poganja bencinski motor z možnostjo uporabe stisnjenega zemeljskega plina CNG in elektromotorja. Emisije CO2 naj bi se ustavile pri 89 gramih na kilometer, kljub štirikolesnemu pogonu in vgrajenemu 1,5-litrskemu štirivaljnemu bencinskemu agregatu.

Tretji SUV v Škodini družini naj bi na ceste zapeljal v drugi polovici prihodnjega leta.