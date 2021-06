Danes razkrit: Volkswagnov kombi še ni bil tako blizu avtomobilu

Star je že 71 let, a še vedno lahko ponudi veliko novega. Volkswagnov kombi je zdaj prvič samostojni model in si platforme ne deli več s tovornim kombijem transporterjem. Multivan je bližje avtomobilu kot kadarkoli prej, poleg vpadljivega oblikovanja je novost tudi priključno hibridni pogon.

Sprednji del novega multivana, ki ima enake osnovne elemente kot tudi novi golf. Foto: Volkswagen Novi volkswagen multivan je dolg 4,9 metra, širok 1,9 metra in enako tudi visok. Na voljo bo tudi v različici s podaljšano medosno razdaljo, kjer znaša skupna dolžina 5,1 metra. Novi multivan je tako nekoliko večji od predhodnika šeste generacije.

Razlike so velike in novi multivan v dolgi zgodovini tega modela je ena izmed pomembnejših evolucij. Multivana so prvič izdelali na avtomobilski platformi, in sicer podaljšani različici platforme MQB, to si deli z avtomobili, kot so volkswagen tiguan, škoda kodiaq in seat tarraco.

Do zdaj je multivan izhajal z iste osnove kot tovorni transporter. Pri Volkswagnu so zdaj oba kombija ločili, tovornega bodo izdelali skupaj s Fordom in bo nastal na osnovi transita.

Bolj prilagodljiv in tudi s povsem ravnim dnom v potniškem prostoru

Po zaslugi "avtomobilske" platforme je multivan dobil več priložnosti pri zasnovi notranjosti, prav tako so mu lahko namenili tudi koncernski priključno hibridni pogon. Pri Volkswagnu obljubljajo najbolj prostoren in prilagodljiv multivan do zdaj.

Pri tem opozarjajo na modularni sistem sedežev in večfunkcijsko mizico. Zadnjih pet sedežev je mogoče povsem odstraniti, sedeže druge vrste pa zavrteti za 180 stopinj.

Nova generacija multivana nekoliko spominja na oblikovalske poteze tega kombija iz sredine osemdesetih let. Foto: Volkswagen

Vozniški prostor je prečiščen in minimalističen, usmerjen pa v digitalno. Enako torej kot tudi pri novih Volkswagnovih osebnih avtomobilih. Foto: Volkswagen

Prostornina potniškega prostora vse do 1.844 litrov

Ker multivan nima več klasične ročne zavore in prestavne ročice, so lahko po vsej površini zagotovili ravno dno. Tako je mogoče prtljažnik z osnovnih 469 litrov povečati vse do 1.844 litrov prostornine.

Opazne so tudi spremembe pri voznikovem prostoru, ki pa ga poznamo iz novih volkswagnov. Del serijske opreme so večfunkcijski volanski obroč, digitalni merilniki in dobrih 10 palcev velik zaslon nad sredinsko konzolo.

V ospredju dva bencinska motorja, prvič tudi priključni hibrid

Pri pogonih bosta sprva na voljo 1,5-litrski in dvolitrski bencinski motor, sledil pa bo tudi dvolitrski 200-"konjski" dizelski motor. Omenjeni priključni hibrid sestavljata elektromotor in 1,4-litrski bencinski motor, ki zagotavljata sistemsko moč 215 "konjev".

Zmogljivost baterije je 13 kilovatnih ur, kar bo zagotavljalo doseg do 50 kilometrov. Pri različici PHEV bo za prenos moči skrbel šeststopenjski samodejni menjalnik DSG, v preostale pa bo vgrajen osemstopenjski menjalnik DSG.

Prilagodljivost potniškega prostora:

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen