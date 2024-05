Uradno že junija? Največji Kitajec pred vstopom v Slovenijo.

BYD je lani postal največji kitajski proizvajalec avtomobilov, ko je izdelal več kot tri milijone novih osebnih vozil. S svojimi velikimi ladjami so v Evropo letos pripeljali že na tisoče avtomobilov, vseeno pa je vpliv na evropski trg kitajske znamke, ki izdeluje le priključne hibride in polno električna vozila, še dokaj majhen. Vsaj kratkoročno je bil prihod v Evropo uspešnejši za kitajske znamke, ki imajo v ponudbi še poceni avtomobile s klasičnimi bencinskimi motorji. Najboljši primer takega pristopa je bil lani MG Motor.

V Nemčiji med kitajskimi znamkami uspešen le MG Motor

V Nemčiji je BYD v prvih treh mesecih registriral 393 novih avtomobilov (176 attov 3, 82 dolphinov, 50 sealov in 85 drugih modelov), kar je praktično enako kot v lanskem prvem četrtletju. Uspešnejši je bil Great Wall Motor s 563 registracijami (360 vozil funky cat), Nio pa je zabeležil 102 novi registraciji. Preostalih kitajskih znamk, med novinci bo zanimiv predvsem Xpeng, nemška uradna statistika še ne zajema.

MG je v Nemčiji do konca marca letos registriral že 4.441 novih avtomobilov, med temi več kot dva tisoč električnih modelov MG 4. Ta je za MG tudi najuspešnejši model v Nemčiji. Za BYD konkurenčna Tesla je do konca marca registrirala dobrih 13 tisoč novih avtomobilov (slaba dva odstotka več kot lani), med temi je bilo kar 11 tisoč modelov Y.

Kako bo v Sloveniji?

Za razliko od Tesle ima BYD širok razpon svojih avtomobilov, torej od mestnih malčkov do premijskih športnih terencev in limuzin. Kitajska znamka je prek partnerskih trgovcev že prisotna v Italiji in Avstriji, na Madžarskem pa za njihove posle skrbi družba Autowallis. Kot smo napovedali že pred meseci, bo slovenska podružnica Wallis Auto postala tudi uradni uvoznik znamke BYD v Slovenijo. Uradnih napovedi sicer še ni, neuradno pa naj bi se to zgodilo že junija. Prvi prodajni salon bo sodeč po naših virih v ljubljanskem BTC ob Letališki cesti (nekdanji salon znamke Mini).

Med slovenskimi registracijami smo sicer že pred meseci opazili prvi BYD atto 3, kmalu pa se mu bo pridružil tudi prvi seal. Obe vozili sta kupca uvozila iz tujine.