Foto: Plan-net Avto Dongfengov majhni avtomobil prihaja tudi v Evropo. Uvoz tega malčka so že potrdili trgovci na Norveškem, kjer bo box sploh najcenejši avtomobil na trgu. Stal bo okrog 200 tisoč norveških kron oziroma 17 tisoč evrov.

Box bo še pred poletjem pripeljal tudi na slovenske ceste. Ta dogovor je s predstavniki Dongfenga na avtomobilski razstavi v Pekingu sklenil poslovnež Marko Femc, ki se z družbo PlanNet že leta ukvarja s prodajo kitajskih avtomobilov. Femc je napovedal atraktivno ceno, ki bo z upoštevanjem subvencije znašala od 14.500 evrov naprej.

Foto: Plan-net Avto

Box je dimenzijsko tipičen predstavnik kompaktnega razreda športnih terencev in križancev. Dolg je štiri metre, širok 1,8 metra, visok pa 1,57 metra. To torej ni kitajski "supermini" malček, temveč spodobno velik mestni avtomobil. Dimenzijsko ga namreč lahko primerjamo z evropsko konkurenco, kot so peugeot 208, jeep avenger in opel corsa.

Električne različice teh avtomobilov imajo baterijo kapacitete 50 kilovatnih ur, box pa stavi na manjšo baterijo in izpostavlja svojo vlogo (pri)mestnega avtomobila. Kapaciteta baterije bo 30 ali 40 kilovatnih ur. Doseg avtomobila bo torej okrog 200 kilometrov. Več bo znanega po celotnem razkritju avtomobila, saj je bil Dongfeng za zdaj s tehničnimi podatki še precej skop.

Foto: Plan-net Avto