To je Škodina prvakinja, predstavljamo ključne novosti #foto

Škoda octavia je tudi v Sloveniji eden najbolj priljubljenih in prepoznavnih avtomobilov. Za Škodo, ki je prvo novodobno octavio predstavila leta 1996 (originalni model s tem imenom izvira že iz leta 1959), je bila velik prodajni uspeh. V 60 državah so jih do zdaj prodali več kot sedem milijonov. Octavia je bila lani tudi najbolje prodajani avtomobil v Sloveniji.

Octavia bo še naprej na voljo tudi kot karavan. Foto: Škoda

Spremembe niso velike, najopaznejše bodo v notranjosti

Danes so Čehi povsem virtualno predstavili njeno prenovljeno podobo. Spremembe pričakovano niso velike. Octavia je dobila možnost druge generacije matričnih žarometov LED, nekoliko so izboljšali zmogljivosti motorjev (do 15 kilovatov), sicer pa bo octavia še naprej ponujala klasične bencinske in dizelske motorje. V notranjosti bo izstopal predvsem večji osrednji zaslon na dotik.

Octavia bo še naprej na voljo tudi v različici RS, in sicer z dvolitrskim bencinskim motorjem z močjo 195 kilovatov (265 "konjev"). Pri tej različici bodo matrični žarometi LED že serijski.

Cene za Slovenijo še niso znane in vsaj za zdaj naročila tega avtomobila niso mogoča. V Sloveniji trenutno prodajajo le še neprenovljeno octavio iz zaloge.

Poudarki prenovljene octavie:

Še naprej na voljo kot limuzina in karavan.

Spremenili so masko motorja, na pokrovu motorja nov Škodin logotip 2D.

Zadnje luči LED so opcijsko dosegljive z animiranim delovanjem smernikov.

Rahlo so preoblikovali sprednji in zadnji odbijač.

Serijsko opremljena z desetpalčnimi digitalnimi merilniki.

Serijski osrednji zaslon na dotik je velikosti deset palcev, doplačljiv pa lahko tudi 13 palcev.

Škoda bo pozneje vmesnik nadgradila s sistemom ChatGPT, ki bo pomagal glasovni asistenki Lauri.

Novost med asistenčnimi sistemi sta sistema za inteligentno parkiranje (v povezavi z menjalnikom DSG) in pozneje tudi parkiranje na daljavo (prek aplikacije).

Na voljo sta dva 1,5-litrska bencinska motorja TSI (85 ali 110 kW) in dva dvolitrska bencinska motorja TSI (150 ali 195 kW).

Oba bencinska motorja sta opcijsko dosegljiva tudi z blagohibridno 48-voltno tehnologijo, v obeh primerih le z 1,5-litrskim bencinskim motorjem in brez možnosti štirikolesnega pogona.

Na voljo bosta tudi dva dvolitrska motorja TDI (85 ali 110 kW).

Štirikolesno gnana različica bo na voljo skupaj s 150-kilovatnim dvolitrskim bencinskim motorjem TSI.

Za prenos moči bosta skrbela ročni šeststopenjski ali sedemstopenjski samodejni menjalnik DSG.

