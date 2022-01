Upravičeno se jim smeji: veliko naročil za "hrvaški" Bugatti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mate Rimac je prevzel vodenje Bugattija in z nasmehom končal lansko leto. Glede na prodajno uspešno lansko leto bi lahko Bugatti s skupnimi močmi s podjetjem Rimac Automobili tudi letos postavil prodajni rekord.

Mate Rimac je prevzel vodenje Bugattija in z nasmehom končal lansko leto. Glede na prodajno uspešno lansko leto bi lahko Bugatti s skupnimi močmi s podjetjem Rimac Automobili tudi letos postavil prodajni rekord. Foto: Bugatti Rimac

Po Rolls-Royceu so prodajne rezultate za lansko leto razkrili tudi pri Bugattiju, ki je imel tako kot Britanci najuspešnejše leto v zgodovini podjetja. Kar 150 kupcev je naročilo svojega novega pregrešno dragega superšportnika, od tega jih je 60 odstotkov kupilo svojega prvega bugattija. Chiron je razprodan, na novo predstavljene modele bolide pa so razprodali v vsega dveh mesecih. Mate Rimac, izvršni predsednik Bugattija, je dobro začel svojo pot pri tej legendarni francoski znamki.

V lanskem letu so dostavili posebno izvedenko chirona super sport 300+3, ki je bil narejena v spomin na hitrostni rekord 304,773 milje na uro (490 kilometrov na uro). Končno je do svojega avta prišel tudi kupec ekskluzivnega modela la voiture noire, dostavili pa so tudi vse preostale naročene modele divo. Povečana prodaja je med drugim rezultat novih štirih prodajnih salonov, predvsem pa se odpira azijski trg, kjer je povpraševanje v zadnjih letih največje.

Začetek novega leta v znamenju sodelovanja s hrvaškim Rimcem

Novembra lani je za krmilo Bugattija stopil Mate Rimac, ki je obenem predsednik skupnega novoustanovljenega podjetja Rimac Bugatti, pod katerim bo deloval Bugatti. Tako ima Bugati Rimac 435 zaposlenih, od tega jih 300 dela na Hrvaškem, 135 pa v Molsheimu v Franciji.

"Verjamemo, da smo s podjetjem Bugatti Rimac ustvarili najboljše podjetje za hiperavtomobile na svetu, ki združuje več kot stoletno dediščino, obrtniško znanje in inovacije s hitro razmišljajočim, genialnim inženiringom ter pionirsko električno tehnologijo Rimac Automobili. Ne morem se spomniti boljše kombinacije strokovnega znanja in kot vseživljenjskemu občudovalcu Bugattija mi je v čast, da kot izvršni predsednik vodim to skupno podjetje v revolucionarno novo prihodnost Bugattija," je povedal Mate Rimac.

V letu 2022 želijo dostaviti 80 že naročenih avtomobilov, prvega bodo kupcu dostavili na začetku januarja. Končali bodo tudi ročno izdelavo modela centodieci, vseh deset avtov bodo dostavili letos.