Pogled iz zraka: Hrvati tako gradijo velik avtomobilski center #video

Rimac bo s svojim podjetjem v gradnjo kampusa vložil okrog 200 milijonov evrov, gradijo pa ga blizu Zagreba na površini sto tisoč kvadratnih metrov. Po njegovih besedah bo to eden največjih avtomobilskih razvojno-proizvodnih središč v Evropi. Poleg razvoja bodo tu namreč tudi izdelovali avtomobile in prav na tem področju si Rimac želi razširiti svoje poslovanje. Prav tako bodo izdelovali baterijske sisteme za različne proizvajalce. Manjkali ne bodo niti testna steza, sobe za virtualno resničnost, prostor za konfiguracijo vozil po željah strank in podobno.

Ko bodo novi avtomobilski kampus odprli leta 2023, bo tam predvidoma zaposlenih okrog 2.500 ljudi.

Foto: Rimac Automobili

