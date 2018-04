Učil se je pri BMW, zdaj bo vodil Volkswagen

Kdo je Herbert Diess

Herbert Diess se je pri Volkswagnu izkazal s sposobnostjo krmarjenja med različnimi interesi in notranjimi konflikti, prav tako tudi z uspešnim zmanjševanjem stroškov. Foto: Reuters

Ko je Diess prišel k Volkswagnu, je tega vodil še Martin Winterkorn. Napovedana zamenjava na vrhu uprave Volkswagna, največjega proizvajalca avtomobilov na svetu, je presenetljiva. Koncern se izvija iz dizelske afere, beleži izjemne prodajne in tudi poslovne rezultate. Neuradno so Müllerja, nekdanjega predsednika znamke Porsche, vse obveznosti predsednika Volkswagna tudi utrudile in zdaj je očitno napočil čas za Diessovo ero vodenja družbe.

Diess je pri Volkswagnu še novinec, tja je prišel iz BMW

Medtem ko je Müller pri Volkswagnu zaposlen že štiri desetletja oziroma svojo celotno kariero, se je Diess v Wolfsburg preselil leta 2015. Tja je prišel le nekaj mesecev pred izbruhom dizelske afere.

Leta 1989 je začel delati pri družbi Bosch. Postal je vodja njihove tovarne v Španiji in se nato leta 1996 pridružil BMW. Kot vodja naročanja je uspel stroške dobaviteljev zmanjšati za štiri milijarde evrov.

Nato je prevzel vodenje razvoja in tudi uprave. Tam ga je konec leta 2014 naposled zamenjal Harald Kruger, Diess pa se je prihodnje leto iz Münchna preselil v Wolfsburg.

Tudi pri Volkswagnu se je izkazal z dogovori za zniževanje stroškov

Ob svojem prihodu je naletel na očitke sindikatov, da kot vodja znamke Volkswagen ne bo kos svoji nalogi. Toda v trdih pogajanjih je uspeh zagotoviti zadovoljivo rešitev, s katero je bilo mogoče število delovnih mest zmanjšati za 30 tisoč in prihraniti 3,7 milijarde evrov.

Danes 59-letni Diess bo na čelu uprave predvidoma zamenjal pet let starejšega Müllerja. Med razlogi za zamenjavo je tudi Diesssova vloga pri prihodnjem razvoju Volkswagnovega koncerna, ki se nanaša na obdobje po dizelski aferi. Diess je domnevno tudi velik zagovornik elektromobilnosti, o kateri pri Volkswagnu v zadnjih letih tako veliko govorijo.