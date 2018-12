Tri prestolnice v Evropi z najhujšim udarcem dizlom?

Madrid, Pariz in Bruselj imajo priložnost, da iz mestnih središč izženejo dizelsko gnane avtomobile, izdelane pred septembrom 2018. Evropski sodniki so namreč preklicali sprostitev izpustov NOx, ki jih je pred kratkim določila Evropska komisija.

V Madrid, Pariz in Bruselj bodo očitno lahko zapeljali le še avtomobil z vgrajenim najnovejšim dizelskim motorjem, ki že ima potrjen standard Euro 6D TEMP. Foto: Volkswagen

Evropska unija je dovolila dvakrat večje izpuste

Oblasti v Madridu, Parizu in Bruslju imajo zdaj v rokah moč, da lahko iz mesta izženejo vse avtomobile, ki ne dosegajo najnovejšega emisijskega standarda Euro 6D TEMP. Odločitev Evropskega sodišča mestom dovoljuje izgon vseh avtomobilov, ki v zrak izpustijo več kot 80 miligramov izpustov NOx na prevožen kilometer.

To mejo 80 miligramov je določil že Euro 6 emisijski standard leta 2007, vendar so jo avtomobili morali dosegati v laboratorijskih testih. Pred prihodom merilnega cikla WLTP in opravljanja testov v realnih pogojih je Evropska unija sprostila zahteve iz leta 2007 in postavila novo mejo na 168 miligramov na prevožen kilometer, kar je več kot dvakrat več.

Tri mesta so se pritožila

Evropsko sodišče je prejelo pritožbo treh mest, ki so navajala, da sprostitev prvotnih ciljev prinaša bistveno večjo onesnaženost v mestih. ''Komisija ni imela moči, da spremeni omejitve emisijskega standarda Euro 6 zaradi testov v realnih voznih razmerah,'' so zapisali ob pritožbi.

Madrid, Pariz in Bruselj bodo po razveljavitvi novih pravil začeli izvajanje izgona dizelskih avtomobilov. Za zdaj še ni jasno, ali jim bodo sledila preostala mesta.