Bo res priznal? Nekdanji šef Audija bo raje plačal kot šel v zapor.

Leta 2015 sta Volkswagen in Audi priznala svojo vlogo v aferi Dieselgate, ki je bila povezana z masovno uporabo nedovoljenih programov za prilagajanje izpustov avtomobilov. Med najvidnejšimi menedžerji, ki so bili vpeti v afero, je bil tudi Rupert Stadler, takratni izvršni direktor Audija. Leta 2018 so ga aretirali, na podlagi varščine pa ga konec oktobra 2018 izpustili na prostost.

Milijonsko plačilo namesto največ dveh let zapora?

Stadler je na sodišču od leta 2020 in še ta mesec naj bi predvidoma priznal svojo krivdo. To sta že storila Audijev izvršni menedžer Wolfgang Hatz in eden izmed inženirjev. Stadler je do zdaj svojo vlogo pri aferi zanikal.

Nemcu grozi zaporna kazen od leta in pol do dveh let. Če bi priznal, bi ga skladno z dogovorom te zaporne kazni oprostili. 60-letnega Stadlerja pa čaka visoka denarna kazen, o kateri se za zdaj še pogajajo. Tožilci so zahtevali plačilo dva milijona evrov, pri čemer so se sklicevali na višino nekdanje Stadlerjeve plače in njegovo lastnino v finančnem in nepremičninskem imetju. Zagovorniki so sprva zavračali plačilo 1,1 milijona evrov, češ da Stadler nima več rednih prihodkov in da ga čaka tudi poplačilo visokih sodnih stroškov.