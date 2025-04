Audi za poslovneže, ki se neradi ustavljajo ob polnilnicah #foto

Audi je predstavil izboljšanega A6 še s klasičnim motorjem na notranje zgorevanje. S koeficientom upora 0,23 je to aerodinamično najučinkovitejši audi s klasičnim motorjem v zgodovini. Oblikovno združuje eleganco in športnost. Med tehničnimi možnostmi bo zanimiv dodatek zračnega vzmetenja, ki sicer ne bo serijsko. V primerjavi s klasičnim vzmetenjem je A6 pri zračnem vzmetenju še dva centimetra bližje cesti, to pa se pri načinu športnega načina vožnje zniža še za en centimeter. Zračno vzmetenje poskrbi, da je avtomobil pri večjih hitrostih v kar najnižjem položaju, in to nato pozitivno vpliva na porabo goriva.

Za večjo okretnost v urbanem okolju je na voljo tudi doplačljivo štirikolesno krmiljenje. Pri nižjih hitrostih zadnji kolesi zavijeta do pet stopinj v nasprotno smer sprednjih koles.

Motorji so blagi hibridi

Pri pogonih bo bistvo v blagih hibridih. Tako so delno elektrificirali tako dvolitrski dizelski motor TDI (150 kW) kot tudi bencinski trilitrski šestvaljni motor (270 kW). Električni kilometri so omejeni, a brez uporabe klasičnega motorja bo mogoče takega audija parkirati, se premikati po parkirišču in voziti po mestu pri nizkih hitrostih. Pri večjih hitrostih se osnovni motor izklaplja med jadranjem. Pri prehitevanjih ta dodatek omogoči dodatnih 18 kilovatov moči in 230 njutonmetrov navora.

Limuzinskega A6 bodo izdelovali v tovarni Neckarsulm, na ceste pa avtomobili prihajajo letos poleti. V Nemčiji bo cena od 55 tisoč evrov naprej.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi