Nekdanji šef Audija priznal in se izognil zaporu

Ruperta Stadlerja so zaradi vloge v aferi dieselgate aretirali že leta 2018, dve leti pozneje se je začela sodna obravnava.

Ruperta Stadlerja so zaradi vloge v aferi dieselgate aretirali že leta 2018, dve leti pozneje se je začela sodna obravnava. Foto: Reuters

Rupert Stadler je prišel na sodišče v Münchnu, kjer pa je izjavo v njegovem imenu prebrala odvetnica Ulrike Thole-Grolle. Pri tem je poudarila, da Stadler ni vedel za manipulacije z izpusti avtomobilov, da pa priznava možnost za to in sprejema svoj del odgovornosti. "Morali bi biti bolj previdni," je prebrala odvetnica.

Stadler je nato sodnici potrdil, da prebrana izjava predstavlja njegove besede.

Stadler se je tako izognil zaporni kazni, ki bi lahko trajala od leta in pol do dveh let. Za zdaj še ni znano, kakšno denarno kazen bo moral Nemec plačati. Sodišče bo o tem odločalo junija. Znesek bo predvidoma presegal milijon evrov.