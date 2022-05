Brez priznanja, a opravičilo in poravnava za 227 milijonov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen in Dieselgate v Veliki Britaniji

Volkswagen je afera z dizelskimi motorji, ki so imeli vgrajene nedovoljene naprave za nižanje izpustov med uradnimi meritvami, do zdaj stala že več kot 32 milijard evrov. S temi napravami so imeli po vsem svetu opremljenih okrog 11 milijonov avtomobilov. Od tega jih je bilo 1,1 milijona v Veliki Britaniji, kjer bodo zdaj za posledice plačali 227 milijonov evrov.

Poravnava zaradi vse višjih sodnih stroškov

Nemci so večino kazni plačali v ZDA, v Evropi pa so se podobnim plačilom uspešno izmikali. Tudi v primeru Britancev niso priznali neposredne krivde. Za plačilo poravnave so se po besedah njihovega glavnega pravnika Philip Haarmann odločili zaradi strmo naraščajočih stroškov sodnih obravnav ter prizivov.

Omenjeni znesek bodo razdelili okrog 91 tisoč britanskim voznikom. Volkswagen se je zaradi povrnitve zaupanja vsem voznikom na Otoku tudi uradno opravičil.