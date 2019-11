Toyota je RAV4 nadgradila s polnilnim kablom #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyota je športnemu terencu RAV4 dodala priključno hibridni pogon, prav tako pa tudi močnejši elektromotor in uradno več kot 60 kilometrov električnega dosega.

Pri Toyoti so nadgradili celoten pogonski sklop. Bencinski 2,5-litrski štirivaljnik ima moč 131 kilovatov in 228 njutometrov navora. RAV4 je obdržal elektronsko nadzorovani štirikolesni pogon, ki za pogon zadnjih koles uporablja elektromotor na zadnji osi. Sistemska moč vozila je zdaj 225 kilovatov oziroma dobrih 300 "konjev", kar je 62 kilovatov (več kot 80 "konjev") več kot pri klasičnem hibridnem RAV4.

Do 100 kilometrov na uro bo lahko športni terenec pospešil v le 5,8 sekunde. Toyota obljublja električni doseg 63 kilometrov, kar je po njihovih besedah največ med priključno hibridnimi športnimi terenci na trgu.

Celotne baterije so namestili na dno avtomobila in zato zaradi njih ne bo manjše praktičnosti za potnike.

Zanimivi dodatki v notranjosti

V notranjosti Toyota stavi na dobre materiale in širok nabor opreme. Novost so obvolanske ročice, s katerimi bo voznik lahko nastavljal stopnjo regeneracije zavorne energije. Med dodatki omenimo še prikazovalnik "head-up display", ogrevane sedeže druge vrste in digitalno vzvratno ogledalo.

