Toyota in Stellantis z novim skupnim modelom

Stellantis in Toyota v Evropi že sodelujeta, saj so Japonci na Stellantisovi osnovi izdelali svoj družinski in tovorni kombi proace. Obe znamki bosta sedaj sodelovanje še poglobili, saj bosta skupaj razvili večje lahko gospodarsko vozilo. To bo še tretja karoserijska oblika, ki si jo bosta proizvajalca delila in bo na voljo tudi z električnim pogonom.