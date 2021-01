Leto 2018 bo vsaj nekaj časa zapisano po rekordih avtomobilske prodaje v Sloveniji. Predlani je prodaja novih avtomobilov padla za dobra dva odstotka, lani pa je na gibanje na trgu ključno vplivala epidemija koronavirusa.

Avtomobilski saloni so bili dolgo zaprti in to je imelo neposreden vpliv na obseg prodaje. Trgovci so prodali 53.694 novih avtomobilov, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. To so podatki za bruto trg, ki vključuje tudi morebiten izvoz avtomobilov v tujino. Prodaja je padla za 26,6 odstotka oziroma 19.498 avtomobilov.

Na vrhu so bili že tradicionalno Volkswagen, Renault in Škoda, s petega mesta je iz prve deseterice zdrsnil Opel. Večina znamk je letos dosegla slabše prodajne rezultate kot predlani.

Med posameznimi razredi je prodaja zrasla le električnim avtomobilom (134 %) in priključnim hibridom (46 %). V večini drugih razredov je prodaja padla od 30 do skoraj 50 odstotkov.

Vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenije Foto: Gregor Pavšič