To so spremembe za drugi najbolje prodajani avtomobil Škode

Škoda je model karoq prvič predstavila pred štirimi leti, ko je to postal manjši brat večjega športnega terenca kodiaqa. Karoq, ki je tudi na naših testih prepričal predvsem z velikostjo prtljažnika in prednostmi pomične zadnje klopi, je do zdaj prepričal pol milijona kupcev. Tako je postal za octavio drugi najbolje prodajani model Škode.

Foto: Škoda

Prenova za osvežitev modela v izenačenem razredu pričakovano ni drastična. Spredaj je karoq dobil ožje žaromete, ki imajo lahko matrične LED žaromete, dnevne luči so zdaj deljene, v skladu s Škodinim trenutnim oblikovalskim jezikom so prilagodili tudi zadek. V notranjosti so uporabili več trajnostnih materialov in dodali nove asistenčne sisteme.

V ponudbi bosta dva dizelska in trije bencinski motorji. Moč bo segala od 81 (110 "konjev") do 140 kilovatov (190 "konjev"). Bencinski motor 2.0 TSI z močjo 140 kW je na voljo za različico sportline in samo v kombinaciji s štirikolesnim pogonom. Motor 2.0 TDI z močjo 110 kW je mogoče kombinirati s sprednjim ali štirikolesnim pogonom.

Pomični sedeži prtljažnik povečajo za dobrih 60 litrov

Prenovljeni karoq je dolg 4,3 metra, širok 1,8 metra in ima 2,6 metra medosne razdalje. Prostornina prtljažnika pri modelu s standardnimi sedeži še vedno znaša 521 litrov in 1.630 litrov pri podrtih naslonjalih zadnjih sedežev. Pri modelu s sedeži s pomično klopjo znaša prostornina prtljažnika 588 litrov oz. 1.605 litrov pri podrtih naslonjalih zadnjih sedežev. Pri izgrajenih sedežih znaša 1.810 litrov.

Karoqa proizvajajo na Češkem, Slovaškem, v Rusiji in na Kitajskem.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda