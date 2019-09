To pa je prepričljivo: ljubljenec Slovencev še bistveno boljši #foto

Prvič smo se usedli v novega renaulta capturja, enega najbolje prodajanih avtomobilov v Sloveniji. Postal je občutno večji, bolj vpadljiv in oblikovno drznejši. Tehnološki in praktični napredek je povzel po cliu, le priključno hibridni pogon bo le njegov. V Slovenijo prihaja v začetku prihodnjega leta.

Prizor v Frankfurtu je bil zanimiv in nenavaden. Renault je bil namreč med več kot 20 avtomobilskimi znamkami, ki so izpustile letošnji salon. Toda v eni izmed dvoran razstavišča so včeraj vendarle pokazali novo generacijo capturja, ki ga na trg letos prinašajo skoraj vzporedno s cliom. Oba sta njihova ključna modela. Clio v razredu majhnih avtomobilov, captur med kompaktnimi crossoverji. Captur v novi generaciji daje mnogo bolj odrasel vtis. Tehnološko je naprednejši, v notranjosti podobno kot clio precej prijaznejši in prvi v svojem razredu bo nudil tudi priključno-hibridni pogonski sklop.

Odprli smo vozniška vrata in zagledali clia

Ko smo odprli capturjeva vozniška vrata, nismo bili presenečeni. Vozniški prostor je preslikava clia. To pomeni digitalne merilnike in kombinacijo pokončnega digitalnega zaslona ter fizičnih gumbov na sredinski konzoli. Volan je boljši, enako položaj za volanom in splošno počutje. Vse torej enako kot pri cliu in to je za captur odlična popotnica.

Od predhodnika je daljši za 11 centimetrov. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Daljši je za 11 centimetrov in ta razlika se navzven pozna

V primerjavi s predhodnikom je daljši kar za 11 centimetrov. To razliko so v živo zlahka opazi. Captur je po vtisu na cesti zdaj občutno bližje razred večjemu kadjaru. Dobil je modernejše zadnje luči, serijske sprednje žaromete LED in splošno simpatične oblikovalske linije. Pri capturju so zunanjost, primerjano s prejšnjo generacijo, spremenili bolj občutno kot pri cliu.

Na zadnjih sedežih so postor za noge podaljšali za slaba dva centimetra. Zadnjo klop je mogoče še naprej vzdolžno pomikati za 16 centimetrov. Tako se prilagaja prostor na zadnji klopi oziroma v prtljažniku, odvisno od trenutnih potreb potnikov. Prostornina prtljažnika je zdaj 81 litrov večja, osnovna zavidljivih 536 litrov. To je tudi posledica v stranico prtljažnika integrirano enoto zvočnega sistema Bose, kar je Renault prav tako pokazal že pri cliu.

V razred kot prvi prinaša priključno-hibridni pogon

Medtem ko so pogonski motorji že večinoma znani, je popolna novost priključno hibridni pogon. To je prvič v tem razredu avtomobilov. Renault bo v takega capturja vstavil baterijo s kapaciteto slabih 10 kilovatnih ur. To je na primer skoraj polovica kapacitete, ki jo je imela Renaultova prva generacija povsem električnega zoeja.

Zgolj na elektriko bo mogoče capturja peljati do 45 kilometrov, najvišja hitrost v tem primeru pa bo lahko do 135 kilometrov na uro. Povsem spodobni podatki za priključnega hibrida v tem razredu.

Njegova smotrnost bo odvisna tudi od cene na trgu, ki za zdaj še niso znane. V Slovenijo bo captur pripeljal v začetku prihodnjega leta.

S pravo opremo in ustrrezno velikimi kolesi daje s strani zelo dinamičen vtis. Foto: Gregor Pavšič

Najpogostejši bodo sicer še naprej bencinski motorji, med njimi predvsem litrski TCe 100 z močjo 75 kilovatov (100 'konjev'). Na voljo bo še 1,3-litrski bencinski motor TCe 130, dizelsko ponudbo pa sestavljata dve različici 1,5-litrskega dizelskega motorja dCi. Oba najmočnejša motorja bo mogoče povezati tudi s sedemstopenjskim dvosklopčnim menjalnikom EDC. Osnovni 100-'konjski' motor bo na voljo le s petstopenjskim menjalnikom, šest prestav bo omogočal le močnejši 130-'konjski' bencinski motor.

Captur v Sloveniji letos tretji najuspešnejši avtomobil, med crossoverji konnkurence nima

Renault bo takrat na slovenskem avtomobilskem trgu dobil novega aduta. V prvih osmih mesecih letošnjega leta je celotna prodaja novih avtomobilov upadla za 5,2 odstotka. To je sicer tudi posledica lani zelo obsežne prodaje v mesecu avgustu, tik pred vpeljavo meritvenega standarda WLTP. Renault je letos v osmih mesecih prodal dobrih 400 avtomobilov manj kot lani. Skupno so našli več kot osem tisoč kupcev, vodilni Volkswagen še okrog 1.400 več.

Po uradni statistiki je bil captur do konca avgusta (za renault cliom in škodo octavio) tretji najuspešnejši posamezni model. Renault jih je letos registriral 1.831 (lani v enakem obdobju celo 1.902). Drugi najuspešnejši avtomobil capturjevega razreda je VW T-roc (1.123 vozil), ostali proizvajalci so prodali manj kot tisoč njegovih tekmecev.

Bo captur vse več kupcev prevzel tudi cliu?

Ob prihodu na trg bo prihodnje leto od večine tekmecev precej bolj svež in novejši. Izjema bo le Nissanov juke, ki ga bodo jesenski premieri predvidoma začeli prodajati v primerljivem obdobju.

Med posredne tekmece za capturja bi lahko prištevali tudi clia. Delež kompaktnih crossoverjev v tem razredu je namreč narasel že na 30 odstotkov. Vsak tretji kupev tako velikega avtomobila v Sloveniji torej raje izbere crossover različico namesto klasične kombilimuzine. Med najpogostejšimi kupci so starejši vozniki in tem je z višjim položajem sedenja (med starejšimi so bile zelo priljubljene tudi dvobarvne karoserijske izvedbe) pisan na kožo.

Zadnja klop ima 16 centimetrov vzdolžnega pomika. Foto: Gregor Pavšič

Nova zasnova luči LED zadaj. Foto: Gregor Pavšič

Prostornina prtljažnika je zdaj 81 litrov večja, osnovna zavidljivih 536 litrov. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič