To je ultimativen tovornjak za pot okoli sveta #foto

Foto: Global X vehicles patagonia Izbira je praktično neomejena

Patagonia lahko zraste na praktično katerikoli osnovi. H Global Expedition Vehicles bodoči avanturist pripelje le šasijo, na njeni osnovi pa potem tam izdelajo potovalni tovornjak, primeren za pot okoli sveta. Seveda je dolžina odvisna od osnove, a najkrajši model patagonie meri vsaj 5,3 metra, najdaljši pa 8,8 metra.

Ker je potovalni del tovornjaka postavljen na posebno vpetje, se v notranjost prenaša minimalna količina tresljajev in vibracij. Potovanje je posledično prijetno in nenaporno, pri nekaterih modelih pa je na voljo tudi neposredna povezava med vozniško in potniško kabino.

Vsak ima svojo dušo

Ker je izdelava povsem individualizirana, lahko bodoči kupci prilagodijo praktično vsak element tovornjaka. Na cesti zato ne boste Notranjost je povsem prilagodljiva. Raznolikost in kakovost materialov sta odvisni predvsem od globine žepa. Foto: Global X vehicles patagonia našli dveh enakih potovalnikov. Ta na fotografijah je sicer razmeroma osnovni kenworth K270/K370, vgrajeno pa ima dodatno zunanjo zaščitno kletko, črno obarvan sprednji vitel, dodatno osvetlitev LED in svetlobne palice ob strani.

Seznam opcijske opreme je praktično neskončen, vsak lahko avanturistični model patagonia prilagodi svojim željam in predvsem potrebam. Zadnji prostor je dovolj velik, da je vanj mogoče parkirati terenski štirikolesnik. Pomemben dodatek je tudi dodaten rezervoar za gorivo. Ob večtedenskih potovanjih stran od civilizacije je dodatno gorivo ena najpomembnejših stvari.

A tukaj se zgodba še ne konča. Da gre res za ultimativen tovornjak, ki bi si ga želel imeti prav vsak svetovni popotnik, potrjujejo solarne celice na strehi in dodaten dizelski agregat za proizvodnjo elektrike. Ogrevalno-hladilni sistem lahko poskrbi za prijetno temperaturo v notranjosti tudi ob ugasnjenem motorju.

Notranjost se lahko še bolj prilagodi posamezniku. Kupec lahko izbira material poda, velikost postelj, kakovost vgrajenih kuhinjskih aparatov, kakšna prha bo vgrajena in še med vrsto drugih rešitev.

V zadnji tovorni prostor je mogoče parkirati tudi štirikolesnik. Foto: Global X vehicles patagonia

V udobju domače dnevne sobe je mogoče uživati tudi več tisoč kilometrov stran od civilizacije. Foto: Global X vehicles patagonia