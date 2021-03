To je prihodnost Volva: drzni načrt napoveduje nov model #foto

Še preden so predstavili svoj drugi kompaktni električni model C40 recharge, se je Volvo zavezal, da bo do leta 2030 njihova modelna paleta v celoti polno elektrificirana. Hkrati bo pospešil fazo upokojevanja motorjev na notranje zgorevanje in prodajo svojih električnih vozil preselil na splet.

Volvo je razkril drzni načrt za prihodnost in obenem pokazal svoj drugi električni model. Šlo naj bi za prihodnost znamke, model, ki naznanja nov začetek in nadaljnjo usmeritev. Sloni na kompaktni modularni arhitekturi CMA, ki so jo skupaj z Geely razvili za modela XC40 in polestar 2.

Radikalna sprememba v načinu prodaje avtov

Volvo bo investiral v prodajo prek spleta, s prehodom na nov način prodaje avtov pa bodo naredili tudi prehod k transparentnemu financiranju svojih modelov. Radikalno bodo zmanjšali kompleksnost produktne linije in poenostavili celoten proces nakupa. Čeprav se prodaja električnih vozil v celoti seli izključno na splet, pri Volvu poudarjajo, da bodo prodajni saloni vpleteni v celoten proces. Ponujali bodo testne vožnje, dostavo vozila in servis. Služili bodo tudi kot centri za izobraževanje novih voznikov. Če bi kupec še vedno vozilo želel naročiti v salonu, se bo prodajalec povezal na spletno stran Volvo in prek nje opravil nakup.

Drugi ''električar'' iz belgijske tovarne

Švedi izdelujejo vse modele na arhitekturi CMA, pa naj jih poganja izključno bencinski motor ali pa gre za polno električni pogon, v tovarni v Belgiji. V Gentu nameravajo potrojiti proizvodnjo električnih vozil, zato bo do prihodnjega leta iz nje zapeljalo do 60 odstotkov električnih modelov.

Do leta 2025 bo kar polovico vseh prodanih avtov polno električnih, preostali bodo hibridi. Leta 2030 bo možno kupiti volva le še s polno električnim pogonom.

Volvo bo od leta 2030 naprej prodajal izključno električna vozila, C40 recharge pa bo mogoče naročiti le prek spleta. Foto: Volvo

Privlačen SUV z zanimivo strešno linijo

C40 recharge je v grobem XC40, vendar z oblikovnimi potezami kupeja. Znižana strešna linija se strmo spusti proti zadku in nagovarja vse kupce, ki bodo v prihodnjih letih del manije za športnimi terenci. Več sprememb je ob natančnem pregledu. C40 ima nameščene nove žaromete, malenkost je spremenjen odbijač, in zadnji žarometi se zažirajo globoko v blatnika.

Drugi električni model znamke je od XC40 recharge nižji za sedem centimetrov, a dolžina in širina ostajata praktično nespremenjeni. Zaradi strešne linije je na zadnji klopi za štiri centimetre manj prostora za glavo potnikov.

Na elektriko do 420 kilometrov

C40 recharge ima 420 kilometrov dosega po merilnem ciklu WLTP, kar je malenkost več kot pri XC40 recharge. Elektromotor proizvede 300 kilovatov in 660 njutonmetrov navora, kar zadostuje za najvišjo hitrost, omejeno na 180 kilometrov na uro, in pospešek do stotice v 4,7 sekunde.

Zaradi možnosti posodobitev prek zraka pri Volvu obljubljajo tudi daljši doseg v prihodnost, ki ga bodo omogočili programski popravki. Polnjenje na hitri polnilnici je mogoče z močjo 150 kilovatov, pri priklopu na izmenični tok pa je moč omejena na 11 kilovatov. V Gentu bodo C40 recharge začeli izdelovati letos jeseni, nekaj mesecev kasneje bo zapeljal tudi v Slovenijo.

Foto: Volvo

Foto: Volvo