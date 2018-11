Nova ikona: Avto za slavne in tudi najbogatejše Slovence

Novi porsche 911 tudi v osmi generaciji ostaja zvest izročilu sedmih predhodnikov. Avtomobil, ki izvira iz leta 1963, se je v teh 55 letih oblikovno le malo spremenil. Zato tudi najnovejši izdelek iz Stuttgarta predstavlja evolucijo ene najbolj prepoznavnih avtomobilskih form, ki pa ji dodaja moderno tehniko in tudi nekaj novih asistenčnih sistemov.

Spredaj je avto zdaj 4,5 centimetra širši, zadaj pa bo postal enako širok ne glede na različico avtomobila. Foto: Porsche Bolj mišičast, zadaj izstopa linija luči

Navzven je postal nekoliko bolj mišičast. Pri Porscheju pravijo, da so se pri razvoju zgledovali po nekdanjem prvem 911 s turbinskim motorjem. Spredaj je avto zdaj 4,5 centimetra širši, zadaj pa bo postal enako širok ne glede na različico avtomobila. Na zadku izstopa linija luči prek celotne širine avtomobila. 911 ima kolesa različnih dimenzij na sprednji (20-palčna) in zadnji osi (21-palčna).

Moč motorja od 450 'konjev' naprej



V zadku avtomobila se pri modelu carrera S skriva trilitrski twin-turbo šestvaljni bokserski motor, ki v osnovi zmore 331 kilovatov (450 'konjev'). V primerjavi s prejšnjo generacijo istega modela je to 22 dodatnih kilovatov (30 'konjev'). Do 100 kilometrov na uro potrebuje avtomobil manj kot štiri sekunde, najvišja hitrost pa presega 300 kilometrov na uro. Avtomobil je na voljo tudi s štirikolesnim pogonom.

911 prvič vidi tudi ponoči

Tehnološko ima v notranjosti bolj izpostavljeno digitalizacijo, česar smo pri Porscheju vajeni že iz nove panamere. Novost je asistenčni sistem za vožnjo po mokrem cestišču. Prek senzorjev v blatnikih avtomobil preverja količino vode na cesti, opozarja voznika in tudi prilagodi razporejanje moči oziroma vozniški program. To vključuje tudi dvig zadnjega spojlerja za doseganje večjega podtlaka, torej oprijema s cestiščem.

Pri 911 je novost tudi tehnologija nočnega vida, ki prek infrardeče kamere ponoči nadzoruje okolico in opozarja voznika na nevarnost trka s pešci ali divjimi živalmi. Izpostaviti velja še radarski tempomat s funkcijo stop-go.

V Nemčiji bo novi porsche 911 stal od 120 tisoč evrov, različica 4S pa od 127 tisoč evrov naprej.

Osnovna moč motorja porscheja 911 carrera S znaša 331 kilovatov (450 'konjev'). Pospešek do 100 kilometrov na uro v manj kot štirih sekundah, hitrost prek 300 kilometrov na uro. Foto: Porsche

Porsche 911 je vselej privabljal zelo raznovrstne kupce. Oboževali so ga tudi filmski zvezdniki (Paul Newman, James Dean, Steve McQueen ...) in tudi novo generacijo so razkrili nedaleč od Hollywooda. Foto: Porsche

Spoznajte novi porsche 911:

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Slovenski porsche 911 GT2 RS. Foto: Gregor Pavšič

V zadnjih treh letih v Slovenijo 33 porschejev 911



Porsche je v Sloveniji leta 2016 po uradni statistiki prodal osem primerkov modela 911, lani pa nato enajst. Letos so jih do konca oktobra prodali štirinajst. V Sloveniji so ti avtomobili zaradi dodatnega davka (tako imenovani luksuzni davek) lahko mnogo dražji kot v nekaterih drugih državah v Evropi. Najcenejši porsche 911 carrera je v Sloveniji tako stal 117 tisoč evrov, vrh ponudbe pa trenutno predstavlja model 911 GT2 RS.



Slovenski uvoznik za ta športni avtomobil (moč motorja znaša kar 515 kilovatov oziroma 700 'konjev') ni objavil. V Italiji se cene zanj začnejo pri slabih 300 tisočakih. Letos se je s takim avtomobilom na slovenskih cestah (in hrvaški dirkaški stezi Grobnik) predstavil tudi Samo Login, eden najbogatejših Slovencev. Porsche je v Sloveniji leta 2016 po uradni statistiki prodal osem primerkov modela 911, lani pa nato enajst. Letos so jih do konca oktobra prodali štirinajst. V Sloveniji so ti avtomobili zaradi dodatnega davka (tako imenovani luksuzni davek) lahko mnogo dražji kot v nekaterih drugih državah v Evropi. Najcenejši porsche 911 carrera je v Sloveniji tako stal 117 tisoč evrov, vrh ponudbe pa trenutno predstavlja model 911 GT2 RS.Slovenski uvoznik za ta športni avtomobil (moč motorja znaša kar 515 kilovatov oziroma 700 'konjev') ni objavil. V Italiji se cene zanj začnejo pri slabih 300 tisočakih. Letos se je(in hrvaški dirkaški stezi Grobnik) predstavil tudi Samo Login, eden najbogatejših Slovencev.

Na avtomobilskem salonu v Frankfurtu je Porsche leta 1963 predstavil naslednika modela 356. Imenoval se je 901, a pozneje so morali Nemci zaradi spora s Peugeotom ime svojega športnega avtomobila spremeniti v 911. Rodila se je ena največjih ikon avtomobilskega sveta. Foto: Porsche

Vojko Podobnik je leta 1986 postal državni prvak nekdanje Jugoslavije s porschejem 911 skupine B. Foto: Gregor Pavšič

Sedem generacij porscheja 911



Naslednik športnega 356 je leta 1963 svet športnih avtomobilov pretresel z zračno hlajenim bokserskim šestvaljnikom nameščenim zadaj, pogonom na zadnji kolesni par in silhueto, ki jo še danes prepozna praktično vsak človek na zemlji. Že v prvi generaciji so pri Porscheju pripravili različico targa, nekaj let po lansiranju pripravili športno verzijo S in posebej za ameriški trg pripravili še najšibkejšo serijo T. Vrhunec je prva generacija dosegla, ko so lansirali brutalni model RS. Tovarno je zapustilo 1.525 modelov 911 RS, skupaj pa so med leti 1963-1973 izdelali 111.995 avtomobilov.



Drugo generacijo opredeljuje interna oznaka G. Če so Nemci prvo generacijo pri življenju obdržali deset let, je bila uradno druga generacija v proizvodnji šestnajst let (1973-1989). Seznam različic sta v tej generaciji dopolnila Cabriolet in Speedster. Leta 1974 je na ceste prvič zapeljal Turbo in spremenil svet športnih avtomobilov. Skupno je Porsche v tem obdobju prodal 198.496 avtomobilov.



Tretja generacija ima interno oznako 964 in so jo izdelovali med leti 1988-1994. Krasil jo je tradicionalen videz klasike z nekaj modernimi oblikovnimi elementi. 911 carrera 4 si je štirikolesni pogon sposodil pri superšportnem 959, leta 1989 je na ceste zapeljala še carrera 2, Cabriolet in Targa. Leta 1993 so izdelali 930 speedsterjev (+15 z videzom turbo) in različico turbo opremili z najmočnejšim prisilno polnjenim 3,6-litrskim motorjem. Skupno so prodali 63,762 avtomobilov.



Četrta generacija 993 je bila v proizvodnji le pet let (1993-1998), a velja za kronski dragulj znamke. Gre za zadnjo serijo z vgrajenimi zračnohlajenimi motorji. Porsche se je tudi tukaj držal preverjene formule. Sprva so bili na voljo coupe in cabriolet, leta 1995 je prišla še targa. Poleg pogona na zadnji kolesni par je bila na voljo tudi štirikolesno gnana carrera 4S. Za športne navdušence je bila na voljo 911 turbo, še danes pa velja 911 GT2 za enega izmed avtomobilskih draguljev, ki polni garaže zbirateljev. Skupno so izdelali 68,881 avtomobilov.



Daleč najbolj nepriljubljena je serija 996, ki so jo izdelovali med leti 1997 in 2005. Z drugačno zunanjo obliko in prvič z vodnohlajenimi motorji ni našla skupnega jezika z ljubitelji znamke. Cenili so predvsem izjemno hitro različico turbo in redko verzijo GT2. V osmih letih so izdelali 175,262 avtomobilov.



Serijo 997 so izdelovali med leti 2004 in 2012. Vizualno so se vrnili k prvotni zasnovi in razširili modelno paleto na 24 različic. Na voljo so bili coupe, targa, cabriolet, speedster, zadnji ali štirikolesni pogon, običajna ali širša karoserija, atmosferski ali prisilno polnjeni bokserski šestvaljniki, športne izvedenke GTS, GT2, GT2 RS, GT3 in GT3 RS. Število različnih opcij in modernizacija modela je prinesla višje proizvodne številke – izdelali so 213,004 avtomobilov.



Aktualna sedma generacija s kodno oznako 991 se je že poslovila, zamenjala jo bo nova osma generacija kultnega modela. 991 so pričeli izdelovati leta 2011 in takoj je našla veliko novih simpatij. Najlepši model v tem tisočletju je postal moderen in vsesplošno uporaben. Število različic je postalo še večje, prodajne številke pa so podrle vse rekorde - izdelali so 217.930 avtomobilov. Od leta 1963 pa vse do oktobra 2018 so skupno izdelali 1.049.330 avtomobilov.