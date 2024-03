To je izbor TOP 10 rabljenih vozil po odličnih cenah!

Ponudba rabljenih vozil na slovenskem trgu je izjemno pestra. Za vas smo preverili, katera vozila so na slovenskem trgu ta trenutek najbolj iskana. Izkoristite tudi izjemen prihranek do dva tisoč evrov v spomladanski akciji rabljenih vozil pri vodilnem trgovcu v Sloveniji.

Trenutno najboljša priložnost za nakup v Sloveniji

V članku lahko preverite seznam trenutno najbolj iskanih deset rabljenih vozil v Sloveniji. Spomladanska akcija pri Porsche Inter Auto prinaša odlično priložnost za nakup rabljenih vozil z izjemnimi popusti. Izkoristite akcijsko financiranje s popustom do 1500 evrov in dodatni popust do 500 evrov ob menjavi vozila (skupno dva tisoč evrov dodatnih ugodnosti).

Odlična priložnost v Sloveniji – do 2000 evrov* DODATNIH UGODNOSTI: 1500 evrov prihranka ob sklenitvi financiranja* ter

500 evrov prihranka ob menjavi vozila staro za staro.* Preverite akcijsko ponudbo rabljenih vozil po znamkah: Volkswagen rabljena – preveri zalogo

– preveri zalogo Audi rabljena – preveri zalogo

– preveri zalogo Škoda rabljena – preveri zalogo

– preveri zalogo CUPRA rabljena – preveri zalogo

– preveri zalogo SEAT rabljena – preveri zalogo

IZBOR TOP 10 RABLJENIH VOZIL V SLOVENIJI

PREVERI NAJVEČJO PONUDBO RABLJENIH V SLOVENIJI

Katere so dodatne prednosti ob nakupu rabljenega vozila pri Porscheju?

Osem dni garancije za vračilo/zamenjavo,

preverjanje 250 kontrolnih točk Das WeltAuto,

vrhunsko Porschejevo jamstvo Evropa Plus do 24 mesecev,

do dva tisoč evrov popusta ob financiranju in menjavi,

natančna videopredstavitev vozil ter

servisni bon do sto evrov.

Natančen videopregled tehničnega stanja Poglejte kanal YouTube Porsche Inter Auto Slovenija – Media, kjer je objavljenih že več kot 11 tisoč videoposnetkov. Pri podjetju Porsche Inter Auto nenehno sledijo novostim in najsodobnejšim pristopom, ki strankam zagotavljajo neprimerljivo izkušnjo nakupa rabljenih vozil. Ena izmed teh ekskluzivnih novosti je uporaba videokamere za podrobno snemanje vseh tehničnih elementov avtomobilov, kar pomeni, da lahko vsak kupec pridobi neposreden vpogled v resnično stanje vozila. To je prava revolucija pri nakupu rabljenih avtomobilov v Sloveniji in tudi popolna novost na evropskem trgu! Prav tako njihovi strokovnjaki opravijo temeljit pregled vozila na kar 250 različnih točkah, kar zagotavlja izjemno natančnost pri oceni vozila. Preglejte primera: Audi A4 – VIDEOPREGLED TEHNIČNEGA STANJA

Škoda Octavia – VIDEOPREGLED TEHNIČNEGA STANJA

Nepremagljivo jamstvo rabljenih vozil po vsej Evropi

Jamstvo za rabljena vozila – Porschejevo jamstvo Evropa Plus, je res izjemno in je na voljo za vsa vozila, starost katerih ne presega deset let in so prevozila največ 200 tisoč kilometrov. S Porschejevim jamstvom Evropa Plus so stranke deležne najkakovostnejšega jamstva z razširjenim kritjem, ki velja po vsej Evropi.

Prednosti Porschejevega jamstva vključujejo:

vse znamke vozil, stare do deset let in s prevoženimi največ 200 tisoč kilometri,

veljavnost po vsej Evropi,

popravila brez omejitve zneska,

veljavnost brez omejitve prevoženih kilometrov,

trajanje jamstva do 24 mesecev,

možnost prenosa jamstva na novega lastnika v primeru prodaje vozila ter

vključeno nadomestno vozilo do tri dni, če vaše vozilo ni pripravljeno za vožnjo v treh urah.

O podjetju Porsche Inter Auto Podjetje Porsche Inter Auto d.o.o. je največji slovenski trgovec z vozili znamke Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih ter službenih v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najkakovostnejša rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.



