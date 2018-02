To bo največja novost Peugeotove limuzine #foto

Peugeot predstavlja novi 508

Novi peugeot 508 bo postal manjši in nižji, oblikovalci pa želijo izpostaviti svežino in dinamičnost. V notranjosti bo dobil Peugeotov i-cockpit, med asistenčnimi sistemi pa izstopa predvsem funkcija nočnega vida.

Zadnje luči bodo zagotovo poskrbele za prepoznavnost Peugeotove limuzine. Foto: Peugeot Avtomobilskih razred klasičnih limuzin je v Evropi več let doživljal padec prodaje, trenutno pa po zaslugi vozil, kot so volkswagen passat, škoda superb in opel insignia, prodajno stagnira. Največji tekmec limuzinam so postali trendovski športni terenci oziroma crossoverji.

Limuzina je kar šest centimetrov nižja

Peugeot ima na tem področju (tudi skupaj s Citroënom in Oplom) veliko izkušenj. Pri snovanju novega 508 so se zato zavedali, da morajo tudi oblikovno narediti korak naprej. Avtomobil so od klasične limuzine premaknili bližje kupejevskemu fastbacku. Vozilo je bolj kompaktno, je bistveno nižje in ima krajše previse. Za uporabnost skrbi petvratna zasnova, ki kljub limuzinski obliki ohranja družinsko praktičnost.

Novi 508 je dolg 4,75 metra (predhodnik 4,83 metra), visok pa je komaj 1,4 metra (kar šest centimetrov manj kot predhodnik!). Medosna razdalja je v primerjavi s prejšnjim modelom krajša za 2,4 centimetra. Prostornina prtljažnika znaša od 487 do 1.537 litrov.

Novi peugeot 508 bo dolg 4,75 metra, kar je osem centimetrov manj kot predhodnik. Foto: Peugeot

Notranjost nikakor ne preseneča. V njej se vse vrti okrog manjšega volanskega obroča, dveh digitalnih zaslonov, zanimive ročice menjalnika in gumbov sredinske konzole. Foto: Peugeot

Oblikovalsko svež, a peugeotovsko prepoznaven

Pridobil je torej kompaktnost, boljšo aerodinamiko in bolj športen videz. Sprednji del je z žarometi LED in masko motorja povzel oblikovalske smernice modernih peugeotov, tudi zadaj pa so se odločili za prepoznavno obliko luči. Z njimi bo prav gotovo izstopal na cesti in tudi v svojem avtomobilskem razredu.

Med razpoložljivimi varnostno-asistenčnimi sistemi bo imel 508 prvi v razredu tudi sistem nočnega vida (night vision), ki ga poznamo iz premium vozil višjega razreda. Sistem uporablja infrardečo kamero in ponoči zaznava živa bitja v bližini ceste v razdalji od 200 do 250 metrov pred vozilom.

V notranjosti je bistven i-cockpit

Peugeot je v avtomobil pričakovano vgradil tako imenovani i-cockpit, ki so ga pred šestimi leti prvič predstavili pri modelu 208. Pričakujemo lahko digitalno prilagodljivo notranjost vsaj na ravni modelov 3008 in 5008. Sistem prinaša kompaktni volanski obroč, 12,3-palčni zaslon pred voznikovimi očmi in dodatni desetpalčni zaslon na dotik na sredinski konzoli. Serijsko je ta zaslon sicer osempalčni.

Vozniško bo avto prinašal tudi elektronsko prilagodljivo podvozje in možnost izbire novega osemstopenjskega samodejnega menjalnika. Avtomobil bodo poganjali dva bencinska (puretech 180 in 225) in trije dizelski motorji (BlueHDi 130, 160 in 180). Bencinska motorja sta 1,6-litrska, dizelski pa 1,5- oziroma dvolitrski.

Funkcija nočnega vida v novem peugeotu 508 Foto: Peugeot