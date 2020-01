Tiho slovo: Air France upokojil prvega airbusa A380

Še eden izmed žalostnih, a ne nepričakovanih trenutkov za največje potniško letalo na svetu, ki se počasi poslavlja z neba. Francoski letalski prevoznik Air France je pred dnevi potiho in brez velikega pompa v pokoj uradno poslal prvega izmed desetih airbusov A380. Zaradi prevelikih stroškov vzdrževanja in prevelikega izpusta emisij ogljikovega dioksida bodo preostalih devet iz flote umaknili do leta 2022.

Težko je verjeti, da je A380 prvič vzletel pred trinajstimi leti, a se mu letalske družbe že odrekajo in ga pošiljajo v pokoj. Še bolj bizaren je podatek, da pri Airbusu še niso izpolnili vseh naročil in bodo preostalih sedemnajst letal izdelali do prihodnjega leta. Težave največjega potniškega letala na svetu niso nove in so se napovedovale že dalj časa. Stroški vzdrževanja in visok izpust emisij CO 2 so postali prevelik zalogaj za številne letalske družbe in vse bolj ostre zahteve držav so poskrbele, da so se še pred Air France prvemu A380 odrekli pri Singapore Airlines.

Emirates eden redkih še verjame v letečega velikana

A380 je zadnjih deset let poskušalo premagati Boeingovo prevlado med največjimi ptiči na nebu, toda leteči velikan ni upravičil Emirates so daleč največji kupec letal A380, a tudi oni so zmanjšali naročilo ter posledično poskrbeli tudi za predčasen konec proizvodnje. Foto: Airbus velikih načrtov in je francoskemu podjetju prinesel predvsem izgube. V času, ko je učinkovitost ključna prednost letala in mora zadostiti strogim zahtevam letalskih zvez, ni prostora za gromozanski A380.

Do leta 2021 bodo pri Airbusu dostavili še 17 že kupljenih letal. Od tega jih je 14 namenjenih letalski družbi Emirates in tri japonski letalski družbi ANA. Čeprav so pri Emirates daleč največji naročniki, so hkrati tudi oni tisti jeziček na tehtnici, ki je poskrbel za predčasen konec proizvodnje. Skupno naročilo 162 letal so zmanjšali na 123 in s tem Airbusu poslali jasno sporočilo – na njihov A380 v prihodnost ne računajo več. Rentabilnost tega letala naj bi bila dosežena pri prodaji od 250 do 300 primerkov. Skupno so prejeli 313 naročil, a so za zaradi številnih odpovedi dostavili do zdaj le 234 letal. S preostalimi 17 letali bodo na koncu izdelali 251 letal.

Veliki stroški vzdrževanja, visok izpust ogljikovega dioksida in številne težave pestijo A380, zato ga bo vse več letalskih družb v prihodnjih letih poslalo v pokoj. Foto: Reuters

Bodo 320 milijonov evrov vredno leto uničili?

A380 bo počasi zamenjal A350, ki je bolj učinkovit in prinaša manjše stroške vzdrževanja. Foto: Reuters Air France so prvega izmed desetih A380 prav potihoma poslali v pokoj. Čeprav to ni njihov prvi A380 (prvič je za Air France poletel 12. avgusta 2010), je kot prvi prenehal z delovanjem za letalsko družbo. Letalo z registracijsko oznako F-HPJB je opravilo svoj zadnji polet iz Johannesburga, kmalu pa so ga iz Pariza prepeljali na Malto. Z letala so odstranili grafike Air France in dokaj žalostno povsem belo letalo predali najemodajalcu Dr. Peters Group (prav tako lastniki upokojenega A380 pri Singapore Airlines). Letalo so konec novembra prepeljali na letališče v Dresden, kjer na njem še zdaj opravljajo vzdrževalna dela.

Vzdrževalna dela opravlja isto podjetje, ki skrbi za opremljanje novega A380 za letalsko družbo Qantas. Kaj se bo zgodilo s tem letalom, za zdaj še ni znano. Glede na vzdrževalna dela bi bilo logično, da ga pripravljajo na prodajo drugemu kupcu, a po drugi strani odstranjevanje notranjosti lahko pomeni, da bodo letalo razstavili in uničili.

A380 zamenjuje manjši in učinkoviti A350

Air France je prvi letalski prevoznik, ki bo v celoti upokojil celotno floto letal A380. To bodo storili do leta 2022. Francozi so pred časom že prekinili naročilo za dva A380, ki ju bosta zamenjala nova A350. Ker bodo prenehali leteti z največjim Airbusovim letalom, so dodatno naročili še osem letal A350, skupaj so tako naročili 38 teh letal. Prva letala bodo vzletela v nebo v prvem četrtletju prihodnjega leta, hkrati pa bodo s prihodom novih letal počasi začeli ukinjati tudi airbuse A340.