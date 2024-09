Izjemna priložnost za obisk Hollywooda, Las Vegasa in preostale Amerike

S prevoznikom Air France lahko v okviru kampanje Rendezvous Severno Ameriko to jesen doživite še ugodneje. Med 10. in 30. septembrom si lahko zagotovite nižje cene letalskih vozovnic z različnih letališč na številne čezoceanske destinacije v ZDA in Kanadi. Vas mika Los Angeles, mesto angelov, središče zabavne industrije in dom slavnega Hollywooda, ali Las Vegas, ki slovi po svoji živahni igralniški sceni, luksuznih hotelih in spektakularnih zabavnih predstavah? Izkoristite cenejše vozovnice v ekonomskem razredu in rezervirajte svoj polet še danes ter odkrijte neskončne možnosti, ki vas čakajo onkraj luže.

Vsakodnevni poleti med Ljubljano in Parizom so v prvi vrsti kot nalašč za začetek odkrivanja prekrasne francoske prestolnice. V poletnem voznem redu, ki velja do vključno zadnje oktobrske sobote, sta ljubljansko in pariško letališče Charles de Gaulle povezani vsakodnevno v obe smeri. Letalo družbe Air France z Brnika vsak dan poleti ob 15.50 in po dveh urah pristane v Parizu. Letalo družbe Air France iz Pariza poleti vsak dan ob 13.15 in v Ljubljani pristane ob 15.05.

Vsakodnevni polet med Ljubljano in Parizom pa je tudi idealen za nadaljevanje poti na letališča drugih celin, kamor Air France leti v večernem in nočnem času. Na primer brazilski São Paolo, čilski Santiago, južnoafriški Johannesburg, ameriška New York City in Los Angeles, kanadski Toronto, japonski Tokio …

Izbira je res pestra, saj 216 letal družbe Air France leti na kar 230 letališč v 94 državah po vsem svetu, so pa v okviru kampanje Rendezvous z različnih letališč med 10. in 30. septembrom za rezervacijo posebej mikavni Boston, Chicago, New York, Washington, Toronto, Las Vegas in Los Angeles. PREVERITE VSE MOŽNOSTI IN REZERVIRAJTE LETALSKO VOZOVNICO

Foto: Air France

To so nekatere destinacije, ki jih to jesen z Air France ne smete spregledati Air France septembra posebno pozornost namenja nekaterim najbolj priljubljenim destinacijam v Severni Ameriki, ki vas zagotovo ne bo razočarala, saj ponuja nekaj za vsakogar in je jeseni še posebej primerna za obisk. Poleg prijetnejših temperatur je to tudi čas, ko so priljubljene destinacije manj oblegane, raziskovanje novih krajev pa je izven visoke turistične sezone tudi cenovno bolj dostopno. To je le nekaj destinacij, kamor vas lahko Air France popelje po ugodnih cenah v ekonomskem razredu.

#Los Angeles

Los Angeles je prvo mesto, ki predstavlja tisto pravo, sproščeno kalifornijsko vzdušje, velja pa tudi za svetovno prestolnico zabave in glamurja. Velja za izredno dinamično mesto, ki ponuja edinstveno kombinacijo zabavne industrije, umetnosti, kulture, plaž in vrhunske kulinarike. Mesto je priljubljena destinacija za tiste, ki želijo doživeti blišč Hollywooda, raziskovati znamenitosti in uživati v sončnem vremenu. Verjetno najbolj prepoznavna znamenitost Los Angelesa je Hollywood, znan po zvezdah slavnih ljudi – Walk of Fame. Od tam se lahko povzpnete tudi do kultnega napisa Hollywood ali obiščete znanstveni muzej Griffith Observatory, ki ponuja čudovit razgled na mesto. Tu so še zabaviščna parka Universal Studios Hollywood in Disneyland, pa slavne plaže, kot sta Santa Monica in Venice Beach. Umetnostni navdušenci ne spreglejte Getty Centra in Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

Jesen je eden najboljših časov za obisk Los Angelesa, saj so temperature nekoliko nižje, kar je idealno za raziskovanje mesta ali obisk plaž. Poleg tega je turistična gneča manjša kot poleti, kar omogoča lažji dostop do priljubljenih znamenitosti in manjše vrste. Tudi jeseni tam potekajo številni dogodki, prireditve in filmski festivali, kar še dodatno obogati izkušnjo obiska mesta. Mesto ponuja tudi raznoliko kulinariko, od gurmanskih restavracij do vrhunske ulične hrane.

Foto: Shutterstock

#Las Vegas

Las Vegas, mesto, kjer luči nikoli ne ugasnejo in zabava nikoli ne preneha, je svetovno znana destinacija, ki slovi po svojem razburljivem nočnem življenju, igralnicah, luksuznih hotelih in spektakularnih zabavnih predstavah. Mesto je idealno za tiste, ki iščejo zabavo, igre na srečo in vrhunske kulinarične izkušnje. Glavna atrakcija Las Vegasa je znameniti Las Vegas Strip, dolg pas hotelov in igralnic, kot so Bellagio, Caesar's Palace in The Venetian, kjer lahko uživate v glamuroznih šovih, koncertih, gurmanskih restavracijah in tematskih atrakcijah. Prav tako lahko občudujete osupljive fontane Bellagio in izjemno izkušnjo "potovanja po svetu" z obiskom različnih hotelskih kompleksov, ki predstavljajo kraje, kot so Pariz, New York in Benetke.

A Las Vegas ni le igra na srečo in gola zabava, mesto ponuja tudi izlete do bližnjih naravnih znamenitosti, kot sta Red Rock Canyon in Hoover Dam z osupljivimi razgledi in rekreativnimi aktivnostmi.

Foto: Shutterstock

#Toronto

Toronto, največje mesto Kanade in gospodarsko središče države, je znano po svoji multikulturnosti, raznoliki umetnosti, kulinariki in moderni arhitekturi ter za eno najbolj metropolitanskih in svetovljanskih mest v Kanadi. Mesto ponuja številne edinstvene izkušnje, ki pritegnejo obiskovalce z vsega sveta. Ena glavnih znamenitosti je CN Tower, eden najvišjih stolpov na svetu. Obiskovalci lahko uživajo v osupljivem razgledu na mesto in jezero. Izredno priljubljena destinacija je tudi Toronto Islands, ki ponujajo pobeg od mestnega vrveža s čudovitimi plažami, možnostmi za piknike, kolesarjenje in kajakaštvo.

Poleg naravnih lepot Toronto ponuja številne kulturne in zgodovinske znamenitosti. Kraljevi muzej Ontario (Royal Ontario Museum) je eden največjih muzejev v Severni Ameriki, znan po svojih zbirkah naravoslovja, umetnosti in svetovne kulture. Distillery District je zgodovinska četrt, preurejena v sodobno umetniško in nakupovalno središče, kjer lahko obiskovalci uživajo v galerijah, kavarnah, butičnih trgovinah in kulinaričnih izkušnjah, omeniti velja tudi Kensington Market, živahno, boemsko sosesko, ki je zaradi neodvisnih trgovin, vintage butikov in umetniških prostorov priljubljena med umetniki in turisti. Toronto je tudi odlična izhodiščna točka za obisk svetovno znanih Niagarskih slapov, ki so le uro vožnje oddaljeni iz mesta.

Foto: Shutterstock

#Washington

Washington, D.C., glavno mesto Združenih držav, je središče ameriške zgodovine in politike, polno znamenitih spomenikov in muzejev. Mesto je dom številnih kultnih znamenitosti, kot je National Mall, kjer so nekateri najpomembnejši spomeniki in muzeji v državi. Tukaj lahko obiščete Lincoln Memorial, Washington Monument in Vietnam Veterans Memorial, ki ponujajo vpogled v ameriško zgodovino in pomembne dogodke, ki so oblikovali državo. Nedaleč stran je tudi Kapitol, sedež ameriškega kongresa, kjer si lahko obiskovalci ogledajo politiko v akciji in uživajo v vodenih ogledih. Mesto je znano po svojih Smithsonianovih muzejih, kot sta Narodni muzej ameriške zgodovine in Narodni muzej letalstva in vesoljstva, ki ponujajo brezplačen vstop in razstavljajo dragocene zgodovinske predmete in umetnine. Bela hiša, uradna rezidenca ameriškega predsednika, je še ena znamenitost, ki je vredna obiska, saj obiskovalcem omogoča vpogled v središče ameriške izvršilne oblasti.

Poleg zgodovinskih in političnih znamenitosti je Washington, D.C. tudi mesto z raznoliko kulinarično sceno, prijetnimi parki, kot je Rock Creek Park, ter živahnimi soseskami, kot so Georgetown, Dupont Circle in Adams Morgan, kjer lahko uživate v nakupovanju, restavracijah in nočnem življenju.

Foto: Shutterstock

www.airfrance.si. Poleg Los Angelesa, Las Vegasa, Toronta in Washintgtona Air France septembra ponuja tudi ugodne cene poletov do New Yorka, Bostona in Chicaga ter mnogih drugih destinacij. Preverite vse možnosti na

Kaj lahko pričakujete od družbe Air France?

Ne glede na destinacijo potovanja lahko od družbe Air France pričakujete veliko. Tudi v ekonomskem razredu. Gre za letalsko družbo z več kot 90-letno tradicijo. Njena posebnost je tudi v francoskem značaju, ki jo spremlja na vsakem koraku, od oblikovanja uniform do gastronomske ponudbe (predvsem v poslovnem razredu) in oblikovne zasnove notranjosti.

Prav tako velja omeniti, da pri družbi še kako cenijo zvestobo. Air France vodi program zvestobe Flying Blue, ki je eden izmed najugodnejših za potnike. Njegova velika prednost in posebnost je, da pri njih v primerjavi s skoraj vsemi drugimi programi zvestobe letalskih družb zbrane milje in ugodnosti ne zapadejo, če le opravite en polet na vsaki dve leti.

Ugodnosti se zbirajo (in lahko porabijo) pri vseh članicah združenja Sky Team, zbrane milje pa je mogoče izkoristiti tudi za številne druge nagrade in ne samo za polete. Na voljo so najrazličnejši spletni nakupi, doživetja … In zagotovo bo vsak lahko našel kaj po svojem okusu.

Foto: Air France

Ena izmed vodilnih letalskih družb na svetu

Air France je ena izmed vodilnih letalskih družb v svetu in ima pomembno vlogo v globalnem letalskem prometu. Obenem francoska letalska družba velja za ustanovno članico združenja SkyTeam, enega največjih letalskih združenj na svetu. To potnikom omogoča dostop do široke mreže destinacij in večje prilagodljivosti pri načrtovanju potovanj. Letališče Charles de Gaulle (CDG) v Parizu je eno najpomembnejših vozlišč v Evropi in svetu. Ker je Air France s svojim rednim letalskim prevozom povezan tudi z ljubljanskim letališčem, to slovenskim potnikom omogoča preprosto povezavo s svetovnimi destinacijami prek Pariza. Praktično ni koščka sveta, kamor vas Sky Team ne bi mogel pripeljati.

Omeniti velja tudi, da je družba Air France ohranjala redne povezave z Ljubljano, tudi ko je bil ves letalski promet močno ohromljen zaradi epidemije.