Izjemna septembrska akcija: ugodna potovanja z Air France v ZDA #nagradnaigra

Jesen prinaša nove priložnosti za raziskovanje sveta tudi z ljubljanskega letališča. Družba Air France nadaljuje ugodne akcije, ki omogočajo, da v izbrane kraje letite resnično ugodno tudi iz Ljubljane – v septembru so na vrsto prišla nekatera slovita ameriška mesta. Če sanjate o potovanju čez lužo, vam Air France v okviru kampanje Rendezvous v septembru ponuja izjemno priložnost. Med 10. in 30. septembrom si lahko zagotovite nižje cene letalskih vozovnic iz različnih letališč na številne čezoceanske destinacije v ZDA in Kanadi.

Med 10. in 30. septembrom si lahko zagotovite ugodne cene letalskih vozovnic iz Ljubljane v številne čezoceanske kraje v ZDA in Kanadi. Foto: Air France

Vsakodnevni poleti med Ljubljano in Parizom so v prvi vrsti kot nalašč za začetek odkrivanja prekrasne francoske prestolnice in obenem prek glavnega vozlišča družbe v Parizu tudi odlično izhodišče za nadaljevalne polete po vsem svetu, saj Air France leti v kar 94 držav. V poletnem voznem redu, ki velja do vključno zadnje oktobrske sobote, sta ljubljansko in pariško letališče Charles de Gaulle povezani vsakodnevno v obe smeri. Letalo družbe Air France z Brnika vsak dan poleti ob 15.50 in po dveh urah pristane v Parizu. Letalo družbe Air France iz Pariza poleti vsak dan ob 13.15 in v Ljubljani pristane ob 15.05.

Vsakodnevni polet med Ljubljano in Parizom je idealen za nadaljevanje poti na letališča drugih celin, kamor Air France leti v večernem in nočnem času. Na primer brazilski São Paolo, čilski Santiago, južnoafriški Johannesburg, ameriška New York City in Los Angeles, kanadski Toronto, japonski Tokio …

Izbira je, kot rečeno, res pestra, saj 216 letal družbe Air France leti na kar 230 letališč v 94 državah po vsem svetu, so pa v okviru kampanje Rendezvous z različnih letališč med 10. in 30. septembrom za rezervacijo posebej mikavni Boston, Chicago, New York, Washington, Toronto, Las Vegas in Los Angeles. Sodelujte v nagradni igri Poleg nižjih cen letalskih kart pa so pri Air France pripravili tudi posebno nagradno igro, kjer podarjajo darilni paket francoske letalske družbe. Darilni paket vključuje: Air France torbo, brisačo, zvezek in obesek za ključe.

Air France vas lahko iz Ljubljane in prek glavnega vozlišča družbe v Parizu popelje v številne rajske kraje. Foto: Pixabay

To so nekatere destinacije, ki jih to jesen z Air France ne smete spregledati Air France v septembru posebno pozornost namenja nekaterim najbolj priljubljenim destinacijam v Severni Ameriki. Sprehodite se po slavnih ulicah New Yorka ali obiščite Boston in Chicago, pomembni ameriški mesti, znani po svoji bogati zgodovini, kulturi, arhitekturi in kulinariki. To je le nekaj destinacij, kamor vas lahko Air France popelje po ugodnih cenah v ekonomskem razredu.

#New York

New York, mesto, ki nikoli ne spi, velja za eno najbolj ikoničnih mest na svetu ter za veličastno metropolo, ki postavlja trende na številnih področjih življenja – je kulturni epicenter, mesto arhitekturnih presežkov, prestolnica kulinarike in nakupovanja. Mesto leži na več otokih, najbolj poznan med njimi je Manhattan, živahno središče financ, umetnosti, znanosti, mode in zabave. Big Apple (veliko jabolko op. p.) združuje ljudi z vsega sveta, tam živi več kot 200 različnih narodnosti, kar se odraža tudi v pestri ponudbi kulinaričnih in nakupovalnih možnosti, vsaka soseska pa ponuja tudi edinstveno različico mesta, zaradi edinstvene mešanice kulture, zgodovine, umetnosti in inovacij. Številnim so dobro znane znamenitosti, kot so Times Square, Central Park, Empire State Building in Kip svobode, ter tudi svetovno znani muzeji, kot sta Metropolitanski muzej umetnosti in Muzej moderne umetnosti. Mesto je tudi svetovno središče mode, gastronomije in gledališča, saj Broadway ponuja nepozabne predstave, številne restavracije pa predstavljajo okuse z vsega sveta. Odmik od mestnega vrveža predstavlja Centralni park, ki ponuja številne aktivnosti in znamenitosti za obiskovalce. Pozimi oživi veliko drsališče, poleti pa potekajo mnoge prireditve in glasbeni nastopi.

Ne glede na interes obiskovalcev lahko New York poteši zelo raznolike želje, s svojim živahnim utripom, raznolikostjo in neomejenimi možnostmi izkušenj vsekakor predstavlja destinacijo, ki očara vsakogar. Foto: Air France

#Boston

Boston obiskovalce v prvi vrsti privablja z bogato zgodovino, edinstveno arhitekturo in živahno kulturno sceno. Mesto velja za eno najstarejših v ZDA ter ima kar nekaj najstarejših znamenitosti v ZDA. Zgodovinske trenutke ameriške revolucije lahko izkusite na znamenitem Freedom Trailu, ki povezuje ključne lokacije, kot sta Paul Revere House in Bunker Hill Monument. Poleg zgodovinskih znamenitosti Boston navdušuje tudi s svojo izjemno kulturno ponudbo. Muzej lepih umetnosti (Museum of Fine Arts) velja za enega najpomembnejših umetnostnih muzejev v državi.

Boston je obenem globalno znan kot eno vodilnih središč za izobraževanje in raziskovanje, predvsem zaradi velikega osrediščenja vrhunskih univerz in visokošolskih institucij, ter tudi po svoji športni kulturi, hkrati pa velja za rekreativcem in družinam prijazno mesto. Za ljubitelje narave in sprostitve je tu Boston Common, najstarejši javni park v ZDA, ki skupaj s sosednjim Public Gardnom ponuja čudovito zeleno oazo v središču mesta.

Foto: Air France

#Chicago

Tudi Chicago ponuja nekaj za vsakega popotnika. Mesto leži na bregovih jezera Michigan, kjer so tamkajšnji prebivalci velikokrat izpostavljeni vetrovnemu ozračju. To je tudi glavni razlog, da ima mesto vzdevek Windy City, kar pomeni vetrovno mesto. Velja za mesto s pravo pravo ameriško dušo, prav tako pa ima zelo pomembno zgodovinsko vlogo.

V mestu najdemo številne ikonične znamenitosti, ki ponazarjajo njegovo bogato zgodovino, kulturo in arhitekturno inovativnost. Med najbolj prepoznavnimi je zagotovo Willis Tower, ki je dolgo veljal za najvišjo stavbo na svetu in ponuja dih jemajoče poglede na mesto z razgledne točke Skydeck. Millennium Park vabi s futuristično umetnostjo, vključno z znamenito skulpturo The Bean (uradno imenovano Cloud Gate), Art Institute of Chicago hrani eno največjih zbirk impresionističnih in postimpresionističnih umetnin zunaj Pariza ter privablja ljubitelje umetnosti z vsega sveta.

Chicago je znan po svoji impresivni arhitekturi s številnimi znamenitimi zgradbami. Omeniti velja tudi markanto jazz in blues sceno, prav tako tudi reko Chicago in znamenito čikaško pico, ki predstavljata dve ikonični izkušnji, ki obiskovalcem omogočata, da v polnosti doživijo edinstven duh mesta. Tudi Chicago je znan po svojih čudovitih parkih, ki ponujajo zeleno zatočišče sredi urbanega vrveža ter širok spekter rekreativnih in kulturnih dejavnosti za obiskovalce in prebivalce

Foto: Shutterstock

www.airfrance.si. Poleg New Yorka, Bostona in Chicaga Air France v septembru ponuja tudi ugodne cene letov do Washingtona, Toronta, Las Vegasa in Los Angelesa ter mnogih drugih destinacij. Preverite vse možnosti na

Ena izmed vodilnih letalskih družb na svetu

Air France je ena izmed vodilnih letalskih družb v svetu in ima pomembno vlogo v globalnem letalskem prometu. Obenem francoska letalska družba velja za ustanovno članico združenja SkyTeam, enega največjih letalskih združenj na svetu. To potnikom omogoča dostop do široke mreže destinacij in večje prilagodljivosti pri načrtovanju potovanj. Letališče Charles de Gaulle (CDG) v Parizu je eno najpomembnejših vozlišč v Evropi in svetu. Ker je Air France s svojim rednim letalskim prevozom povezan tudi z Ljubljanskim letališčem, to slovenskim potnikom omogoča preprosto povezavo s svetovnimi destinacijami prek Pariza. Praktično ni koščka sveta, kamor Sky Team ne bi mogel pripeljati.

Omeniti velja tudi, da je družba Air France ohranjala redne povezave z Ljubljano, tudi ko je bil ves letalski promet močno ohromljen zaradi epidemije.

Družba Air France je nosilna članica združenja letalskih prevoznikov Sky Team, ki zajema 19 letalskih prevoznikov s petih celin, tudi tistih držav, kamor Air France ne leti neposredno. Foto: Air France

Kaj lahko pričakujete od družbe Air France?

Ne glede na lokacijo potovanja lahko od družbe Air France pričakujete veliko. Tudi v ekonomskem razredu. Gre za letalsko družbo z več kot 90-letno tradicijo, njena posebnost je tudi v francoskem značaju, ki jo spremlja na vsakem koraku, od oblikovanja uniform do gastronomske ponudbe (predvsem v poslovnem razredu) in oblikovne zasnove notranjosti.

Prav tako velja omeniti, da pri družbi še kako cenijo zvestobo. Air France vodi program zvestobe Flying Blue, ki je eden izmed najugodnejših za potnike. Njegova velika prednost in posebnost je, da pri njih v primerjavi s skoraj vsemi drugimi programi zvestobe letalskih družb zbrane milje in ugodnosti ne zapadejo, če le opravite en polet na vsaki dve leti.

Ugodnosti se zbirajo (in lahko porabijo) pri vseh članicah združenja Flying Blue, zbrane milje pa je mogoče izkoristiti tudi za številne druge nagrade in ne samo za polete. Na voljo so najrazličnejši spletni nakupi, doživetja … In zagotovo bo vsak lahko našel kaj po svojem okusu.

Letališče Charles de Gaulle (CDG) v Parizu je eno najpomembnejših vozlišč v Evropi in svetu. Foto: Shutterstock