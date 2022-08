Slovo legende: po 53 letih zadnji izdelani "jumbo jet"

9. februarja leta 1969 je prvič poletel boeing 747 in močno spremenil svet letal. Več kot 19.500 dni kasneje so v Boeingovem obratu začeli izdelovati še zadnje to letalo, ki ga bodo oktobra v tovorni različici predali v uporabi letalski družbi Atlas Air.

747-400 je bila najuspešnejša različica letala, ki so ga izdelali po željah potnikov letalskih družb British Airways, Cathay Pacific, KLM in Lufthanse. Boeing je izdelal 694 primerkov serije 400, ki so imeli stekleno kabino, pomembni instrumenti pa so podatke prikazovali na zaslonih LCD, zato je odpadla potreba po dodatnem letalskem inženirju. Do konca proizvodnje potniške različice 747 so sledile še štiri večje nadgradnje letala. Zadnji štirje potniški 747-800 so bili predani v uporabo letalski družbi Korean Air leta 2017, a lanskega novembra so nekoliko nepričakovano izdelali še enega potniškega 747-800 in ga dostavili neznanemu kupcu.

Previsoki stroški in epidemija so ga dokončno umaknili z neba

Najnovejši 747-800 je zadnji model ''jumbo jeta'', ki so ga izdelovali v obratu blizu Seattla. Najnovejši model ima drugačna krila Foto: Guliverimage in nove motorje – to je bila zahteva Lufthanse in Joeja Sutterja, Boeingovega glavnega inženirja slovenskih korenin, ki je po odhodu v pokoj ostal svetovalec v podjetju. V zadnjih letih proizvodnje so pri Boeingu izdelovali samo še tovorne različice, zadnja tri letala pa je naročil ameriški letalski prevoznik Atlas Air. Za vsakega so še vedno odšteli 149 milijonov dolarjev.

747-8F bo tako svojo pot uradno končal prihodnji mesec, ko bo predano še zadnje letalo. V zadnjih letih, še posebej ob pojavu epidemije, so številni letalski prevozniki upokojili večino potniških 747, saj sta vzdrževanje in cena letenja postala enostavno predraga. Številni so se odločili za preoblikovanje potniških letal v tovorne.

V 53 letih izdelali 1.568 "jumbo jetov"

Čeprav ga v potniški različici zamenjujejo bistveno modernejša in naprednejša letala, ostaja v tovorni različici kralj neba. Radi ga imajo predvsem zaradi posebne zasnove, pri kateri se odpre nos, in ogromne nosilnosti. Pri tem jim ni zmogel konkurirati niti Airbus s tovornim A380, ki je bil prevelik in enostavno ni našel kupcev.

Foto: Guliverimage