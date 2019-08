Ti podatki skrbijo avtomobilske šefe, skrbi tudi v Sloveniji

Avtomobilski trgovci so letos globalno prodali več milijonov manj avtomobilov kot lani, kar ob že tako visokih stroških razvoja novih elektrificiranih pogonov skrbi avtomobilske proizvajalce. Najbolj udaren je padec prodaje na Kitajske in v Indiji, dveh (dejansko in potecialno) največjih trgov na svetu. Položaj ni rožnat niti v Evropi, enako velja tudi za Slovenijo. Pri nas je prodaja trgovcem letos padla za dobre štiri odstotke oziroma več kot dva tisoč avtomobilov.

Globalno avtomobilske proizvajalce najbolj skrbijo prodajni podatki z dveh najgosteje poseljenih trgov. To sta Kitajska in Indija, kjer je prodaja avtomobilov v zadnjih mesecih občutno padla in tako oba trga ne izpolnjujeta pričakovanj.

Kitajci so leta 2010 predstavili pogumno napoved. Do leta 2020 so si upali napovedati prodajo 40 milijonov novih avtomobilov letno. Dve leti nazaj so letni obseg prodaje 35 milijonov novih avtomobilov napovedali za leto 2025, a tudi ta cilj bo težko izvedljiv. Zaradi ohlajanja gospodarske rasti, trgovinskega obračuna z ZDA in zahtevnih okoljevarstvenih predpisov, je prodaja avtomobilov junija padla še dvanajsti mesec zaporedoma. Lani je prodaja na letni ravni padla za 2,8 odstotka (prvi letni padec prodaje po letu 1990) na 28,1 milijona vozil, letos bo predvidoma še za pet odstotkov.

Kitajska ima 170 avtomobilov na 1000 prebivalcev. Japonci jih imajo 550, ZDA celo 800. Foto: Reuters

Rast se bo nadaljevala, a bo predvsem počasnejša

Suzuki se je lani kot prvi večji tuji proizvajalec umaknil s kitajskega trga. Tudi mnogi drugi imajo težave s prevelikim obsegom proizvodnje in zato naraščajočo zalogo neprodanih avtomobilov.

Kitajska je tako očitno dosegla eno prvič točk vrha rasti. S tem dejansko postaja razvit moderni trg, kjer pa je cikličnost prodaje pričakovan pojav.

"Le kdo bi želel kupiti avtomobil, s katerim bo nato le del zastojev v zelo gostem prometu," pravi Yale Zhang, direktor svetovalne družbe Automotive Foresight iz Šanghaja. V največjih mestih se zdi kot bi prostora za nove avtomobile na cestah že zmanjkalo. Zhang vseeno poudarja, da ima Kitajska zgolj 170 avtomobilov na 1000 prebivalcev. Japonci jih imajo 550, ZDA celo 800. Po njegovem mnenju bo Kitajska prišla do letne ravni prodaje 35 milijonov avtomobilov, le da bo to trajalo dlje od pričakovanega. Morda še vsaj 10 ali 15 let.

Indijski trg prav tako še ni izpolnil pričakovanj. Država s 1,3 milijarde prebivalstva ima številčno primerljiv potencial s Kitajsko, a v zadnjem fiskalnem letu so do konca letošnjega marca prodali le 3,3 milijona novih avtomobilov. Predhodne napovedi analitikov so za leto 2020 napovedovale prodajo pet milijonov avtomobilov in teh zagotovo ne bodo izpolnili.

Novi peugeot 208 bo v Slovenijo pripeljal šele v začetku drugega leta. Foto: Gregor Pavšič

Ohlaja se tudi evropski avtomobilski trg

V Evropski uniji je v prvi polovici leta prodaja novih avtomobilov padla za 3,1 odstotka. Po sedmih mesecih je statistika negativna tudi v Sloveniji, kažejo podatki Sekcije avtomobilskih uvoznikov pri Trgovinski zbornici Slovenije. Avtomobilski trgovci so do konca julija prodali 47.080 novih avtomobilov, lani v enakem obdobju 49.187. To je torej 2.107 avtomobilov oziroma 4,2 odstotka manj.

V Sloveniji letos večina znamk z negativno prodajo statistiko

Volkswagen ostaja na vrhu najuspešnejših znamk, a prodaja je Nemcem letos kljub temu padla za 6,7 odstotka. Volkswagen je prodal približno tisoč vozil več kot Renault. Izpostaviti gre sedemodstotno rast Škode, prav tako nadaljevanje prodajnega skoka Dacie in pa tudi Toyote. Večina znamk ima sicer negativno prodajno statistiko. Še posebej velik padec imajo trgovci Fiata, Forda, Audija, Kie, tudi Mercedes-Benza in Mazde.

Jesenski aduti? Renault bo vse stavil na clia, s katerim bi lahko ogrozili celo vodilno mesto Volkswagna. Škoda čaka na novega kamiqa, Peugeot pa bo novo generacijo 208 v Slovenijo pripeljal šele v začetku prihodnjega leta.

Bruto prodaja novih avtomobilov v Sloveniji (januar-julij 2019):