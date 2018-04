Težko je verjeti, da je to še isti avtomobil #foto

Ford ecosport: slovenska predstavitev prenovljenega SUV

Ford v Sloveniji začenja prodajo prenovljenega najmanjšega družinskega SUV, ki je pridobil pomembne in velike novosti. Če je bil prej grdi raček družine, je zdaj z videzom, opremo, novimi motorji in številnimi individualizacijskimi rešitvami postal enakovreden družinski član. Na krilih številnih novosti bo očaral trideset kupcev na mesec, ti bodo zanj plačali vsaj 17.790 evrov (oziroma 15.990 evrov po akcijski ceni).

Oblikovne poteze si je sposodil pri modelih kuga in edge. Vse skupaj se zdi bistveno bolj skladno in lično. Foto: Gašper Pirman

Težko verjeti, da gre za isti avtomobil

Optimizem nas je na slovenski predstavitvi prenovljenega modela ecosport navdajal že ob pogledu na zunanji videz. Mini kuga je s prenovo izgubil zadnje rezervno kolo, ki je sicer še na seznamu dodatne opreme, a deluje brez njega bistveno bolj možato. K temu seveda pripomorejo tudi spremenjen sprednji videz, igrive barve in kar 21 barvnih kombinacij.

Opozoriti moramo na prtljažni prostor

V notranjosti je veliko rešitev za shranjevanje, izstopa pa novo nastavljivo dno prtljažnika, ki v zgornjem položaju ponuja skrit predal, v spodnjem položaju pa se prostornina prtljažnika poveča na 334 litrov. Dno prtljažnika je iz posebnega satovja, ki je glede na težo čvrstejše, kot bi bilo iz jekla, nosi pa lahko več kot 300 kg. V novo sredinsko konzolo je vgrajen preklopni in vzdolžno nastavljiv naslon za roke s predalom, v katerega je mogoče spraviti tablični računalnik ali prigrizke, CD-predvajalnik pa je zdaj nad sovoznikovim predalom, da je na voljo kar največ prostora.

Paket ST-Line bo prevzel 10-15 odstotkov prodaje. Najbolje prodajani bo litrski trivaljni ecoboost motor z 92 kilovati. Foto: Gašper Pirman

Ročica za odpiranje prtljažnih vrat je nenavadno nameščena v zadnji luči. Foto: Gašper Pirman

Ravno dno ali trije različni položaji police? Bistvo je v prilagodljivosti. Foto: Gašper Pirman

Prvič je na voljo športni ST-Line

Med paketi je prvič na voljo tudi športni ST-Line, ki vzor išče pri modelih edge, fiesta, focus, kuga, mondeo in S-MAX. Od drugih paketov opreme se razlikuje po športnih odbijačih in bočnih obrobah, črna so strešna vodila in notranjost žarometov, od daleč so vidna 17-palčna platišča in kontrastno obarvana streha in zunanja ogledala. V notranjosti je nameščen nov volan v usnju, vse skupaj pa poudarijo rdeči kontrastni šivi.

Bencin ali dizel?

Od konca leta 2018 bo za ecosport prvič na voljo prilagodljivi štirikolesni pogon, ki bo na voljo izključno v kombinaciji z 1,5-litrskim dizelskim motorjem ecoblue s 125 ''konji'' in 300 njutnmetri navora ter šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Za zdaj sicer dizelsko paleto zastopa prostorninsko enak dizelski motor s 73 kilovati (100 KM), ki pa ga bo do konca leta zamenjal modernejši, čistejši in močnejši ecoblue.

Bencinsko paleto sestavlja litrski trivaljni ecoboost. Sprva sta na voljo različici z 92 kilovati (125 KM) in 103 kilovati (140 KM), proti koncu leta pa po na voljo še najšibkejši 100-''konjski'' motor. Največ povpraševanja bo za srednji motor, ki ponuja najboljše razmerje med močjo, povprečno porabo in vsakodnevno uporabnostjo.

Nov volanski obroč, števci in številni drugi dodatki, ki bistveno izboljšajo počutje v potniški kabini. Foto: Gašper Pirman

Rezervne pnevmatike na prtljažnih vratih ni več. Foto: Gašper Pirman

Večopravilno 8-palčno enoto si je sposodil pri fiesti. Osnovni paket dobi 4,2-palčni zaslon, za srednje pakete opreme pa je na voljo šestpalčni zaslon. Foto: Gašper Pirman

Najmanjši, zato najcenejši?

Ecosport je najmanjši SUV-član Fordove družine, zato je tudi cenejši kot kuga in edge. Kot že omenjeno v uvodu, se cene začnejo pri 17.790 evrih (s popustom pri 15.990 evrih). Doplačilo za samodejni 6-stopenjski menjalnik znaša skoraj dva tisočaka, boljši paket opreme pa cene dvigne na 19 tisoč evrov (s popustom na 17.500 evrov). Za športni ST-Line bo treba pripraviti vsaj dvajset tisočakov, za najcenejši dizelski agregat pa vsaj 19 tisoč evrov.