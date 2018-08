Težave Volkswagna: Vsaj en mesec še brez dobav golfa

Pri Volkswagnu so potrdili, da so za zdaj v skladu z novimi strožjimi normativi za izpuste opremili le polovico svojih modelov in da na potrebno uskladitev čaka tudi model golf.

Volkswagen je kot vodilni evropski avtomobilski proizvajalec trenutno z novimi merilnimi standardi WLTP homologacijsko opremil le sedem od skupno 14 modelov. Na uskladitev čaka tudi golf, eden njihovih najbolje prodajanih modelov. Pri Volkswagnu so že potrdili, da bo to vplivalo na dobave vozil v prvih jesenskih mesecih, zato pa porast prodaje in dobav pričakujejo novembra in predvsem decembra.

Nova homologacija za golfa do konca septembra

"Novi testi zahtevajo dvakrat ali trikrat več časa kot do zdaj. Posebej moramo testirati tudi maloserijske različice. Prihodnji meseci nam prinašajo številne izzive," je za medije v Nemčiji povedal Thomas Zahn, vodja prodaje in marketinga pri Volkswagnu.

Zahn pričakuje, da bo golf s standardi WLTP usklajen do konca septembra. Volkswagen si je zaradi zamude nakopičil precejšnjo zalogo vozil, del te je parkiran na še nezgrajenem novem letališču v Berlinu.