Se bodo avti septembra res podražili?

Kaj pravzaprav je WLTP?

Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure oziroma krajše WLTP je globalno usklajen standard za določanje izpusta CO2, porabe goriva ali energije in določanje električnega dosega za osebna in lahka gospodarska vozila. Testni cikel od proizvajalcev zahteva, da se držijo strožjih merilnih procedur na dinamometru in v realnem voznem ciklu. Merilni postopek celo nalaga proizvajalcem izbiro prestav, težo avtomobila (število potnikov, dodatno opremo in maso prtljage) ter določa vrsto pnevmatik in njihov tlak.

NEDC bo vzporedno ostal v veljavi še do leta 2022. Razlog za to je v ciljih Evropske unije, da proizvajalci povprečni izpust CO2 svoje flote znižajo na 95 gramov na prevoženi kilometer. Ta cilj so izračunali še po starem standardu in ga niso prilagajali za novi WLTP.

Kaj prinaša najnovejši standard motorjev Euro 6d?



Medtem ko letos septembra dokončno začenja veljati procedura testiranj WLTP, bo septembra 2018 enako veljalo za naslednji standard Euro 6d. Ta bo imel enoletno prehodno obdobje (temp), z letom 2021 pa bo standard veljal v celoti. Že standard Euro 6d-temp bo prvič vseboval tudi že omenjeni preizkus v realnem prometu (RDE).



Razlike so predvsem pri dovoljenih odstopanjih pri meritvah strupenih plinov, kot so majhni delci in dušikovi oksidi (NOx). Dejavnik odstopanja bo jeseni 2018 znašal 2,1, leta 2021 pa 1,5. Ta koeficient pomeni, da lahko avtomobil med testom v realnem prometu izpusti le 50 odstotkov več NOx, kot znaša zgornja meja dovoljenih izpustov v laboratoriju. Odstopanja nastanejo predvsem zaradi manj napredne prenosne meritvene opreme in različnih dejavnikov.

Poznamo tri merilne cikle WLTP, ki so odvisni od razmerja med močjo (kW) in maso (kg).



PWr = kW/kg



Razred 1 – majhna moč vozila; PWr <= 22 kW



Razred 2 – srednja moč; PWr <= 34 kW



Razred 3 – visoka moč; PWr < od 34 kW



Večina današnjih avtomobilov ima razmerje moči in mase med 40 in 100 kilovati na tono, zato se uvrščajo v tretji razred.

Novi merilni cikel bo do kupcev avtomobilov bolj pošten, a bo v prihodnje v določenih državah zaradi višjih izpustov dvignil cene novih avtomobilov. Foto: Citroën

Spremembe pozitivne za potrošnika, manj za njihovo denarnico

Države članice od prodaje novih avtomobilov dobijo veliko neposrednih davkov. Smo v letu prehoda na nov način merjenja uradnih izpustov CO2 in porabe goriva po standardu WLTP. Podatki bodo bolj realni in manj laboratorijski. Ob enakem tehničnem izhodišču bodo postali uradni podatki o porabi in izpustih mnogo višji. V Evropi je 20 držav – med njimi je tudi Slovenija –, ki višino davka na motorna vozila (DMV) izračunajo na podlagi uradnega izpusta CO2.

V državah, kjer davek na motorna vozila obračunavajo prav glede na izpust CO2, nova procedura WLTP in z njo povišani izpusti CO2 (ob enakem tehničnem izhodišču) prinašajo tudi bolj obdavčene avtomobile. Čeprav trgovci na to problematiko opozarjajo že več mesecev in si želijo prerazporeditve davčnih razredov, slovenska vlada tega področja še ni urejala.

Vsak avtomobil bo imel kljub enakemu motorju in tudi realno enakemu izpustu po proceduri WLTP višji uradni (homologacijski) izpust CO2. Zaradi tega povišanja lahko avto pade v višji davčni razred izračuna DMV.

Primer izračuna za avtomobil, ki bi po stari testni proceduri na kilometer izpustil 100 gramov, po novi pa 120 (20 odstotkov več) gramov CO2.



Davčna stopnja pri 101 gramu CO2 je 0,5 odstotka, pri 121 gramih pa 1,5 odstotka. Obdavčitev bi se torej povečala za en odstotek. Še precej večje so razlike pri vozilih z večjim izpustom CO2. Davčna stopnja pri 170 gramih je šest odstotkov, pri 204 gramih že 13 odstotkov.



Če za primer vzamemo nov avtomobil z osnovno ceno (osnova za izračun davka) 20 tisoč evrov, bi bil vpliv metodologije WLPT ob predpostavljenem 20-odstotnem povišanju izmerjene ravni CO2 naslednji:



Dvig emisij s 101 na 121 gramov CO2: razlika 244 evrov

Dvig emisij s 170 na 204 grame CO2: razlika 1.708 evrov



Pri izračunu je upoštevan tudi davek na dodano vrednost, saj gre DMV v osnovo za njegov izračun.