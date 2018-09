Novo merjenje izpustov: Kdo je ostal brez največ avtov?

Od prvega septembra morajo biti vsi novi avtomobili opremljeni z motorji, ki ustrezajo novemu okoljskemu standardu 6c. Kot smo že pisali, je ta posledica novega merilnega cikla WLTP, proizvajalci pa so zadnjih nekaj mesecev pospešeno opravljali meritve in svoje modele pripravljali na spremembe pravil. Slabše prodajane modele, ki bi se jim izpust škodljivih snovi v izpuhu močno povečal, hkrati pa bi se povprečna poraba goriva povečala za od 20 do 30 odstotkov, so preprosto ukinili in jih ne izdelujejo več.

Podatki veljajo za poletje. V infografiki je navedeno število modelov, ki jih nekateri proizvajalci od prvega septembra po pričakovanjih ne bodo prodajali ali pa jih bodo prodajali z omejitvami. Foto: Marjan Žlogar

Laboratoriji delajo 24 ur na dan

Zaradi zahtevnejših predpisov so bili avtomobilski proizvajalci prisiljeni znova opraviti meritve za vse svoje modele. Ker novi merilni cikel zapoveduje inštitucijam, ki se ukvarjajo z uradnimi merilnimi postopki, da morajo pri merjenju upoštevati popolnoma vse kombinacije motorjev in menjalnikov, hkrati pa meritve opravljati z avtomobili z nameščeno dodatno opremo, upoštevati maso avtomobila, ne smejo spreminjati ter prilagajati aerodinamičnosti zunanje lupine, obenem pa v izračunu upoštevati tudi električno energijo, se je nad njih zgrnilo na stotine modelov oziroma na tisoče vseh mogočih kombinacij.

Organizacija TÜV SÜD, ena izmed 20 v Nemčiji, ki opravljajo to vrsto testov, opravlja meritve 24 ur na dan, šest dni v tednu. Delajo vse, da bodo proizvajalci imeli vso paleto modelov pripravljeno na nove okoljske standarde 6c.

Stroški meritev in izboljšav motorjev so bili usodni za marsikateri model

Ker vsaka meritev za proizvajalca pomeni strošek, ki lahko na koncu še za odtenek močneje vpliva na izpuste flote, zaradi višjih številk pa ceno avtomobila močno zviša, so številni proizvajalci iz ponudb začeli odstranjevati slabše prodajane različice. Izpadli so tudi nekateri starejši modeli s starejšimi motorji, ki ne bi bili zmožni dosegati novih standardov.

S prvim septembrom tako evropski trgovci niso izgubili lepega števila avtomobilskih modelov, ampak so nekateri proizvajalci vsaj začasno morali prekiniti proizvodnjo, ker na nekaterih kombinacijah še niso opravili meritev po ciklu WLTP.

Merilni cikel lahko traja tudi do dva meseca

TÜV SÜD potrebuje za merilni cikel za eno motorno družino tudi do dva meseca. Novi testi so veliko bolj zapleteni kot pri prejšnjem ciklu NEDC, test pa morajo začeti znova, če med merjenjem nastane prometni zamašek.

Nekateri proizvajalci so termine rezervirali hitreje in dobili prosta merilna mesta, nekateri pa so zaradi gneče v težavah in testov na vseh avtomobilih niso mogli opraviti do prvega septembra.

Na letni ravni lahko v treh laboratorijih opravijo do 12 tisoč testov, prihodnje leto pa se bo ta številka z odprtjem novega centra v Stuttgartu še povečala. Ravno pravi čas, saj bo prihodnje leto treba opraviti merilne cikle tudi na hibridnih avtomobilih – tam pa je proces še bolj zapleten in dolgotrajen.

Novi merilni testi lahko trajajo tudi do dva meseca. Avtomobilski proizvajalci so se nanje prilagodili z vgradnjo filtrov trdnih delcev. Foto: Reuters

Nekateri pred časom, nekateri še končujejo teste

Kot so nam sporočili pri slovenskem uvozniku za Oplova vozila, so s prvim septembrom vsi njihovi modeli že opravili meritve in ustrezajo okoljskemu ciklu 6c. Bavarski BMW je prav tako hitro začel certificiranje, vmes so morali zato prekiniti proizvodnjo modelov X1, X2, X5, X6 in 550i. Ker je že zelo blizu prihod nove serije 3, ki bo prinesla nove motorje, so morali iz ponudbe odstraniti športni model M3.

Foto: Reuters To bo vplivalo na dobave vozil v prvih jesenskih mesecih, zato pa porast prodaje in dobav pričakujejo novembra in predvsem decembra. Ukinili so kar nekaj modelov in različic, ki se niso prodajale v velikih količinah. Pri nekaterih kombinacijah je izpadel tudi ročni menjalnik, starejše motorje pa pospešeno zamenjujejo novi bencinski in dizelski agregati.

Pri Suzukiju so že pred časom sporočili, da do konca leta v Evropi prekinjajo prodajo dizelsko gnanih avtomobilov. Renault, in Citroen sta s prvim septembrom uspešno opravila prehod in zamud oziroma odstopanj pri dobavi avtomobilov ne pričakujeta. Pri Mercedesu so starejše dizelske motorje zamenjali z novimi, nekatere različice pa na ta prehod še čakajo. Pri Volvu imajo vso paleto že prilagojeno novemu okoljskemu ciklu.

Pri Peugeotu so morali ustaviti proizvodnjo športnega modela 308 GTI. Naročila naj bi znova začeli sprejemati oktobra. Podobno je doletelo še dve bencinski različici za modele 2008, 3008 in 5008.

Pri Oplu so se dobro pripravili na novi okoljski standard. Trenutno ima največ težav skupina Volkswagen, ki pa naj bi se po predvidevanjih iz težav izvila še ta mesec in v prihodnjih mesecih znova zagnala proizvodnjo večine modelov. Foto: Gregor Pavšič

Največ modelov in kombinacij, največ težav

Pri skupini Volkswagen so morali opraviti meritve na stotinah različnih kombinacijah. Zaradi tega se pojavljajo težave s proizvodnjo, pri Volkswagnu pa so potrdili, da so za zdaj v skladu z novimi strožjimi normativi za izpuste opremili le polovico svojih modelov in da na potrebno uskladitev čaka tudi model golf.

Porsche je prekinil naročila za model macan, volkswagen golf GTI je izginil iz prodajne ponudbe in bo na voljo šele prihodnje leto s prihodom nove generacije. Prav tako so prekinili sprejemanje naročil za model audi SQ5, pri Audiju pa so zamenjali 1,4-litrski motor TFSI z dvolitrskim TFSI z enako močjo.

Pri Škodi so zmanjšali moč najmočnejšemu superbu, 1,4-litrskega TSI pa je pri kodiaqu zamenjal 1,5-litrski TSI. Prav tako imajo težave pri Seatu, kjer pričakujejo, so razkrili viri, da računajo na štirimesečne zamude pri dobavi najbolje prodajanih modelov.