Drzna poteza: fabia odslej le z bencinarji #foto

Če je Škoda, ko je imela zadnjič predstavitev novega modela za sedmo silo z vsega sveta na domačih tleh, šokirala z nenavadnim videzom nove octavie, je bilo na predstavitvi prenovljene fabie bistveno bolj mirno. Vizualne spremembe so manjše, vendar je s prenovo fabia nakazala, kam se obrača avtomobilska industrija. Poleg osveženih materialov je največji poudarek na povezljivosti, naprednih varnostnih elementih, ki iz zagate spravijo neprevidne voznike, in bencinskih motorjih. Prvič so namreč na seznamu motornih različic izključno bencinski motorji, in sicer litrski trivaljnik.

Galerija: prva vožnja škode fabie

Po vzoru zadnjih trendov

V cenovno zelo občutljivem segmentu Škoda ni hotela preveč tvegati. Drugi najbolje prodajani Škodin model pri nas ostaja zvest tradiciji, ki že od leta 2009 pod eno streho združuje družinsko uporabnost, konkurenčno ceno in širok spekter različic za vsak okus.

A naj tako kot ponavadi začnemo pri vizualni plati. Če je bila v preteklosti fabia ljubljenka občinstva predvsem zaradi razmerja med ceno in uporabnostjo, zdaj v ospredje sili še vizualna privlačnost. Manjše spremembe sprednjega odbijača, maske ter sprednjih in zadnjih žarometov so le manjša stilska nadgradnja, ki jo bodo resnici na ljubo opazili le najbolj zagreti oboževalci znamke. Na seznamu dodatne opreme so se znašli še sprednji in zadnji žarometi v tehnologiji LED ter 18-palčna platišča (samo za kombilimuzino).

Čeprav se kupci še vedno najraje odločijo za belo barvo, je pogled na barvno paleto svež, zanimiv in igriv. Vse bolj v ospredje silijo barvite rdeča, zelena, modra in tudi novinka – kovinsko siva, ki jo je prvič nosila octavia vRS.

Pritožb ne bi smelo biti

Gonja, ki se v zadnjem času izvaja proti dizelskim agregatom, in vse večje nezaupanje javnosti prinašata hitre spremembe v svet avtomobilov. Po nekaterih drznih napovedih je na vlak skočila tudi Škoda in pri fabii zagrizla v jabolko. Motorno paleto namreč sestavljajo izključno bencinski agregati – litrski atmosferski agregat MPI in litrski prisilno polnjeni agregat TSI.

Kot je povedal Jernej Leben, produktni vodja za znamko Škoda pri Porsche Slovenija, je bil delež dizelskih motorjev pri slovenskih kupcih zanemarljiv. Velika večina si je izbrala bencinski motor, zato ta Škodina sprememba ne bo zatresla tal in povzročila prevelikega negodovanja. Zaradi cenovne občutljivosti kupcev bencinskih motorjev, ki so glede na porabo goriva na ravni dizelskih, in na koncu tudi nižje cene v primerjavi z dizli se veliko ne bo spremenilo.

Foto: Gašper Pirman

Dve tretjini Slovencev se odločita za kombilimuzino, najraje izberejo belo barvo in vstopni paket opreme. Foto: Gašper Pirman

Od desetih tisočakov dalje



Kot smo že poudarili, gre za cenovno občutljiv segment, kjer so v prednosti osnovne paketne različice. Večina kupcev posega po vstopnem paketu easy in active. Podobno je z motorji, kjer se cene za osnovno fabio začnejo pri deset tisoč evrih. Za prisilno polnjeni agregat z enako stopnjo opreme bo treba doplačati devetsto evrov. Po ceniku je najdražja serija monte carlo, kjer se cene začnejo pri petnajstih tisočakih in končajo pri sedemnajstih.

Sami bi pogledali k dvojcu TSI

Ob nekoliko podrobnejšem pregledu gre za v grobem enake motorje kot pred prenovo, inženirji so jih z vgradnjo sekundarnega katalizatorja in spremenjene elektronike naredili le nekoliko bolj ekološke. Vstopnico v fabijin svet tako prinaša 55-kilovatni atmosferski trivaljnik s petstopenjskim ročnim menjalnikom. Na podlagi preizkusa na podeželskih cestah v okolici češke prestolnice predlagamo, da kupec raje pogleda k močnejšima motorjema TSI. Šibkejši ima 70, močnejši pa 81 kilovatov.

Gre za izredno uglajen dvojec, ki prepriča s skoraj neslišnim delovanjem in mirnostjo. Za oceno varčnosti smo prevozili premalo kilometrov, da bi si upali soditi, a na malce manj kot stotih kilometrih je močnejša fabia z ročnim menjalnikom in tremi potniki, predvsem na regionalni cesti, porabila 5,3 litra goriva.

Dizelskih motorjev ni več, vendar skrbi ni, saj se je velika večina kupcev odločala za bencinski agregat. Foto: Gašper Pirman

Pametne rešitve za lažji vsakdan



Čehi so zelo ponosni na svojo linijo pametnih rešitev Simply clever, zato ni presenečenje, da so jo pri družinsko naravnani fabii še razširili. Sedemnajstim obstoječim rešitvam so se pridružile še štiri nove – odstranljiva LED-svetilka, dva priključka USB zadaj, držalo tabličnega računalnika za zadnji sedež in gumijasta podloga prtljažnega prostora.

V imenu varnosti

Ker mora biti družinsko vozilo predvsem varno, je bil posodobljen tudi nabor varnostno-asistenčnih sistemov. Obstoječim (omejevalec hitrosti, samodejno zaviranje v primeru verižnega trčenja, opozorilo za utrujenost voznika, prilagodljiv tempomat, vzvratna kamera) so se pridružili še samodejen prižig dolgih luči, opozorilo za vozila, ki prihajajo prečno, in sistem za nadzor vozil v mrtvem kotu.

Ker gre za preverjene sisteme, ki znajo delovati v sožitju in na katere se voznik lahko zanese, smo preverili le delovanje opozorila, ki voznika opozori na prihajajoč prečni promet. V dveh poskusih nas je glasen pisk zdramil in opozoril na nevarnost. Torej vsekakor razmisleka vreden sistem, še posebej pri voznikih, ki veliko časa preživijo v urbanih središčih, kjer v težko preglednih ulicah mimo nas šviga promet.

Tako sprednji kot tudi zadnji žarometi so zdaj na voljo v tehnologiji LED. Foto: Gašper Pirman

V notranjosti je nov vizualni dodatek, ki je drugačne barve in prijetno popestri potniško kabino. Foto: Gašper Pirman

Dve tretjini imata raje manjšega

Fabia je eden redkih modelov v segmentu s karavansko različico. Kljub slovenski navdušenosti nad karavani pa je tukaj položaj drugačen, saj se dve tretjini kupcev odločita za kombilimuzino. Večji član ima dvesto litrov večji prtljažnik v osnovni postavitvi oziroma 245 litrov ob podrti zadnji klopi.

Obe različici sta ostali dimenzjsko enaki, prav tako ni večjih sprememb v potniški kabini. Poleg treh različnih 6,5-palčnih zaslonov je v notranjosti nov dekorativen element, ki je nekoliko strukturiran in različnih barv. Priznamo, prijetna popestritev.