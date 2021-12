Teslo raje razstrelil s 30 kilogrami dinamita kot plačal popravilo #video

"Prvih 1.500 kilometrov s teslo je bilo super, potem pa so se pojavile težave," zgodbo o svojem vozilu začne Finec Tuomas Katainen, ki je bil svojo teslo S zaradi odpovedi baterije prisiljen odpeljati na servis. Tam je avto ostal kar mesec dni, dokler mu ni serviser sporočil, da bo moral za popravilo odšteti vsaj 20 tisoč evrov. Poleg tega bi moral za ponovno dovoljenje za uporabo vozila, ker je šlo za veliko popravilo, zaprositi še podjetje. Tako cena kot potreben trud pa sta bila za Finca preveč. Zato je raje poklical svoje najljubše youtuberje in jim predlagal, da skupaj razstrelijo njegovo vozilo. Ekipi se je pridružil še specialist za razstreliva, ta je predlagal, da za Teslo uporabijo 30 kilogramov dinamita. Pred razstrelitvijo so iz vozila odstranili motor, baterijo in še nekatere druge dele. Vso zgodbo si lahko ogledate v spodnjem videu.