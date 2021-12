Teslina pogodba leta: 370 milijonov evrov za prevoz avtov iz Kitajske

Teslina tovarna na obali blizu Šanghaja je praktično vse leto proizvajala avtomobile tudi za druge svetovne trge. Čeprav so na začetku letošnjega leta še vztrajali, da bodo namenjeni le lokalnemu trgu, so si hitro premislili. Zaradi težav z začetkom gradnje tovarne v Nemčiji so hitro v Evropo izvozili prvih sedem tisoč modelov 3. Kasneje je to postala stalna praksa in iz kitajske tovarne so začeli voziti avtomobile na praktično vse svetovne trge.

Pomemben logističen partner

Tesla je zaradi vseh logističnih težav, ki jih prinaša pošiljanje izdelanih avtov po vsem svetu, podpisala enoletno pogodbo z logističnim velikanom Hyundai Glovis. "Gigatovarna Šanghaj izdeluje avtomobile za izvoz v prvem četrtletju, potem za kitajske trge, ki so zelo oddaljeni, in kasneje še za trge blizu Kitajske," je septembra proizvodno strategijo razkril Elon Musk. Zaradi takšnega načina dela je v zadnjem četrtletju največji val dobav, ki je zahteven za našo ekipo, zato upamo, da bomo zmanjšali proizvodni val v zadnjem in prvem četrtletju.

Za Hyundai Glovis je to največji podpis pogodbe s proizvajalcem vozil v trinajstletni zgodovini podjetja. Ukvarjajo se predvsem s tremi logističnimi procesi - pošiljanje v tujino za končna vozila/razsuti tovor, izvoz in uvoz razsutega tovora in delovanje terminala RO-RO.

Nobena izmed strani ni razkrila, na katere svetovne trge bodo izvažali največ avtomobile. V igri je tudi Teslin domači trg, ZDA, zagotovo pa bodo, dokler ne zaženejo proizvodnje v Nemčiji, še naprej vozili predvsem modele 3 na staro celino. Tesla je sicer zdaj že dobile vse potrebne dokumente v Nemčiji in v kratkem bodo že začeli proizvajati model 3. Kam bo torej Hyundai Glovis s svojimi velikanskimi tovornimi ladjami vozil nove tesle, ni znano, bo pa ta poteza zagotovo pomagala pri povečanju dobavljenih modelov in imela na koncu tudi velik vpliv na Tesline prodajne rekorde.