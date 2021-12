Tesla vam ne bo več dovolila igrati igric med vožnjo

"Digitalne igrice ukradejo voznikovo pozornost in povečajo možnost za trčenje," so pri ameriški nadzorni agenciji NHTSA poudarili ob najavi preiskave ameriškega proizvajalca električnih vozil Tesla, poroča BBC. Tesla se je na najavo preiskave takoj odzvala in sporočila, da bo pri naslednji nadgradnji operacijski sistem vozil prilagodila pomislekom NHTSA.

Sicer je Tesla to možnost vklopila šele decembra lani, ker se je veliko lastnikov pritoževalo, da sovozniki in drugi potniki nimajo dostopa do vseh funkcij med vožnjo. Zato so pri Tesli predstavili programsko rešitev Passenger Play, ki (v teoriji) ni bila namenjena voznikom, temveč sopotnikom. Ker pa voznikom nič ni preprečevalo, da tudi sami ne bi uporabljali storitev Passenger Play, so se pri NHTSA odločili za ukrepanje. Sporna je bila sicer uporaba teh storitev na glavnem zaslonu v vozilih.