Bližajo se sto odstotkom: Norvežani prehitevajo državne načrte

Številne države so sprejele načrte, da leta 2030 ali kasneje prepovejo prodajo avtomobilov z motorjem na notranje izgorevanje. Čeprav se marsikomu zdijo ti načrti prenagljeni, pa Norveška dokazuje, da je ta cilj povsem uresničljiv. Novembra so namreč tam kupili 94,9 odstotka elektrificiranih avtomobilov, od tega jih je bilo 73,9 odstotka povsem električnih. Na letni ravni je imelo več kot 133 tisoč novih avtomobilov polnilno baterijo, kar je kar 85 odstotkov vseh prodanih avtomobilov.

Ta skandinavska država je že vrsto let vodilna pri prodaji električnih avtomobilov. Delež elektrificiranih pogonov strmo raste, v zadnjih mesecih pa so ti iz prodajnih statistik klasične pogonske enote praktično izrinili. Če sprva pogledamo le novembrsko prodajo - kar 73,8 odstotka vseh novih prodanih avtov je bilo povsem električnih oziroma, če upoštevamo še vsa elektrificirana vozila, je bil delež kar 94,9 odstotka. Na letni ravni so na Norveškem prodali že 133.408 električnih avtov, od tega jih je bilo 33.460 priključnih hibridov. Skupen tržni delež polno električnih avtov in priključnih hibridov pa znaša 85,7 odstotka.

Tesla tesno vodi pred Volkswagnom

Norveški trg je eden pomembnejših trgov za električna vozila, zato številni proizvajalci svoje novosti sprva lansirajo ravno na tem trgu. Volkswagnov novi ID.4 je tesno za petami dvema Teslinima modeloma. Najbolje prodajani v novembru je bil model Y (1.013 prodanih), sledi mu model 3 (771 prodanih), na tretjem mestu pa je VW ID.4 (725 prodanih). Dobro gre tudi audiju Q4 e-tron in zdaj že pravemu veteranu - nissanu leafu.