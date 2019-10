Tesla z rekordom: zahvaliti se morajo tudi Nizozemcem

Pri Tesli so sicer potihoma želeli preseči mejo 100 tisoč prodanih avtomobilov, a se je naposled številka ustavila pri okvirnih 97 tisoč vozilih. Skupno so v tretjem četrtletju 2019 izdelali 96.155 avtomobilov in tako izboljšali rezultat iz drugega četrtletja. Takrat so izdelali 87 tisoč in dostavili 95.200 avtomobilov.

Prednjači kajpak tesla model 3. Teh so v zadnjih treh mesecih prodali 79.600, ob tem pa še 17.400 modelov S in X.

Izjemne številke Nizozemcev in Norvežanov

V nekaterih državah je Tesla z modelom 3 še posebej postavila nove mejnike. Tak primer je Nizozemska, kjer je model 3 po prodaji prehitel volkswagen pola in postal absolutno najbolje prodajani avtomobil.

Samo septembra so jih Nizozemcem prodali 5.768. Vodilna znamka na celotnem trgu sicer letos ostaja Volkswagen s prodanimi 36.449 avtomobili, Tesla jih je prodala skupno 13.991. Nizozemcem bodo prihodnje leto nekoliko zmanjšali ugodnosti in različne subvencije pri nakupu električnih avtomobilov in zato se zanje marsikdo odloči že letos.

Nizozemska je tako iz vidika Tesle celo postala najpomembnejši evropski trg in prehitela Norveško. Tam model 3 sicer ostaja najbolje prodajani avtomobil, v zadnjih treh mesecih so jih na primer prodali 3.300 in prehiteli Volkswagnovega golfa za okrog 900 vozil.