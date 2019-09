Tesla proti Porscheju? Pomoč ponuja svetovni prvak F1.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kakšen načrt bi lahko imela Elon Musk in Tesla z napovedanim obiskom kultnega Nordschleifa v Nemčiji? Za volanom bi bil lahko Nico Rosberg. Napad na Porschejev nedavni električni rekord s taycanom je malo verjeten.

Dirkaška steza Nordschleife ni prav daleč od Frankfurta, kjer se bo prihodnji teden začel avtomobilski salon. Slavna nemška steza je danes zelo pomembno testno okolje, obenem pa se dobrih 20 kilometrov dolga proga uporablja za dokazovanje zmogljivosti posameznih avtomobilov.

Nico Rosberg je bil leta 2016 svetovni prvak formule ena. Foto: Reuters Za voznika se je Musku ponudil Nico Rosberg

Potem ko je Porsche z novim taycanom tam najprej postavil nov rekord štirivratne električne limuzine in ga nato predstavil svetovni javnosti, je napad na Nordschleife nemudoma napovedal tudi prvi mož Tesle Elon Musk. Porschejev električni športnik je za zdaj eden najresnejših tekmecev Tesle. Musk je za prihodnji teden napovedal prihod na Nordschleife.

Pomoč je Musku prek Twitterja takoj ponudil Nico Rosberg, nekdanji svetovni prvak formule ena. Za odličen čas na nemški stezi je vrhunski voznik seveda nepogrešljiv. Rosberg je znan kot velik podpornik električnih avtomobilov in tudi kot vlagatelj v formulo E.

Prostih terminov na Nordschleifu trenutno ni

Za zdaj ni znano, kakšen bi bil lahko Teslin cilj na Nordschleifu. Trenutno je namreč nemška steza razprodana in na voljo niso termini, ki bi jih lahko Musk rezerviral, zaprl stezo in z modelom S lovil taycanov rekord. Morda bodo z avtomobilom poskušali doseči drugačen zanimiv rezultat, prevozili veliko krogov in podobno.