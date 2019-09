Musk sporoča Porscheju: Tesla prihaja na Nordschleife

Porsche je še pred uradnim razkritjem električnega taycana s prototipno različico na Nordschleifu postavil čas 7 minut in 42 sekund. To je bil do zdaj na tej zloglasni 20,6-kilometra dolgi stezi najboljši dosežek štirivratne električne limuzine. Po uradnem razkritju taycana se je Elon Musk muzal, da ima taycan v imenu besedo 'turbo', napovedal pa je tudi prihod modela S na Nordschleife. Podrobnosti niso znane, neuradno pa je cilj prav taycanov dosežek.

