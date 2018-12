Tesla 3 v Evropi: 60 tisoč evrov in 500 kilometrov dosega

Pri Tesli so za svoje evropske kupce odprli konfigurator in s tem tudi omogočili vpogled v cene avtomobila na stari celini. Za zdaj je mogoče naročiti različico z daljšim dosegom in zmogljivejšo različico performance, povsem osnovnega avtomobila pa še ne. Cene se med evropskimi državami nekoliko razlikujejo.

Tesla model 3 z daljšim dosegom bo v Nemčiji stala 58 tisoč evrov (performance 68.600 evrov), v Španiji 59.100 evrov (performance 70.100 evrov) in tako naprej.

S teslo tudi več kot 500 kilometrov

Po merilnem postopku WLTP znaša uradni doseg tesle 3 s podaljšanim dosegom 544 kilometrov, pri različici performance pa 530 kilometrov. V primerjavi z ameriško izvedbo bo imel avtomobil v Evropi drugačno vtičnico.

Do konca leta bodo tako teslo 3 lahko naročili tudi tisti Slovenci, ki so zanjo vplačali rezervacijo. Šestdeset tisočakov za tak avtomobil seveda ni malo. To je slabih 20 tisočakov več od najbolje opremljene hyundai kone electric. Z odbitkom subvencije in prihrankov voznika zaradi cenejše električne energije v primerjavi z bencinom in dizlom bi se na daljši rok sicer cena avtomobila spustila pod 50 tisočakov.