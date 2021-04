Terenec Alfe Romeo bo zamujal: novi šef ni zadovoljen

Jean-Philippe Imparato, novi predsednik Alfe Romeo je vajeti prevzel šele pred kratkim, a očitno ima jasen načrt kako dvigniti prodajo in znova postaviti Alfo med avtomobilske velikane. Kot pravijo viri znotraj podjetja, pričakuje Imparato boljše zmogljivosti pirključno-hibridnega pogonskega sklopa, zato so za tri mesece zamaknili razkritje tonala. Teh trditev oziroma govoric tiskovni predstavnik znamke ni želel komentirati: ''Ne moremo dati novih informacij glede te tematike.''

Veteran prevzema vodenje legendarne znamke

Vodenje Alfe Romeo je šele januarja prevzel Imparato, ki je vrsto let pomemben član skupine PSA. Tonale je tako prvič v živo videl šele ob koncu januarja, takoj pa zahteval večjo zmogljivost priključno-hibridnega pogona in prosil za izboljšave. Tonale si bo arhitekturo delil z Jeepovim modelom compass, prav tako pogon, ki smo ga preizkusili v novem renegadeu. Celoten sistem deluje skupaj z 1,3-litrskim bencinskim motorjem, elektromotorjem na zadnji osi in baterijo z zmogljivostjo 11,4 kilovatne ure.

V peugeotu 3008 ima priključni hibrid prostorninsko večji bencinski motor, več sistemske moči in daljši električni doseg. Ker je bil Imparato prej vodja Peugeota je želja po boljših zmogljivostih očitna, to si navsezadnje Alfa tudi zasluži. Tako bi tonale lahko imel vgrajen 1,6-litrski bencinski motor, dva elektromotorja in skupno sistemsko moč okoli 300 ''konjev'' in 60 kilometrov električnega dosega. 3008 ima v primerjavi s compassom tudi manjše izpuste emisij, kljub višji moči.

Proizvodnja bi morala steči oktobra

Sprva so nameravali zagnati proizvodnjo modela oktobra v tovarni Pomigliano blizu Neaplja, kjer že izdelujejo fiat pando. Da vse ne gre po načrtih govori tudi spletna predstavitev z globalnimi dobavitelji, ki je potekala 24. marca. Stellantis v tej predstavitvi ni model tonale uvrstil ne koledar novosti za letošnje leto. Prihod modela bo zamaknjen v leto 2022 so nekateri viri zaupali Automotive news Europe.

Tonale bo vstopil v segment manjših športnih terencev, ki v zadnjih leti v Evropi podira vse prodajne rekorde. Obenem bo prvi novi model po stelviu. Da nujno potrebujejo okrepitve v modelni paleti priča tudi poročilo o letnih prodajni številkah. Alfa jih za lansko leto še ni sporočila, a glede na podatke sindikata kovinske industrije FIM-CISL je prodaja znamke padla za 9 odstotkov na vsega 53.422 prodanih avtov. Vse avtomobile Alfa izdeluje v tovarni Cassino.

V Evropi so tako prodali vsega 35.503 avtomobile, od tega je bilo 17.332 modelov stelvio, 10.747 je bilo modelo giulia.

Prihaja še en SUV

Glede na zamude drugega športnega terenca je težko govoriti o bližnji prihodnosti in napovedati pravilni časovni okvir. A leta 2023 nameravajo pri Alfi na ceste poslati še en športni terenec, ki bo na voljo tudi kot povsem električni model. Nameravajo ga izdelovati v Poljski tovarni Tychy, kjer že izdelujejo nekatere Jeepove in Fiatove modele na arhitekturi CMP.