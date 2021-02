Pomoč Francozov? Obeta se preporod Alfe Romeo.

Alfa Romeo je ob koncu preteklega leta še uradno prekinila proizvodnjo giuliette, ki pa očitno ne bo odšla v avtomobilsko zgodovino. Z združitvijo skupine Fiat Chrysler Automobiles in skupine PSA Peugeot Citroen bi ta legendarna znamka lahko dobila nov zagon, a v nekoliko spremenjeni obliki. Pri novi giulietti bo še vedno šlo za vizualno čutno zunanjo podobo, tehniko in arhitekturo pa ji bo posodil peugoet 308.

Le nekaj dni pred božičem je Alfa Romeo prenehala izdelovati giulietto in zdaj ima v ponudbi le še dva modela - giulio in stelvio. A združitev dveh avtomobilskih skupin FCA in PSA prinaša svetle žarke tudi za zdaj obubožano Alfo Romeo.

Italijanska zgodovina, francosko obarvana prihodnost?

Pogled v zgodovino te avtomobilske znamke je navdušujoč, a v zadnjih nekaj desetletjih so napačne poteze lastnika in opiranje Giulietta je vztrajala kar deset let, naslednika pa bo očitno dočakala v precej spremenjeni podobi. Foto: Alfa Romeo na preteklost pripeljali Alfo praktično do izumrtja. Čeprav številni niso več videli luči na koncu predora, je žarek upanja posijal že na začetku lanskega leta, ko je bila oznanjena združitev dveh avtomobilskih velikanov. Ta žarek je postal z ustanovitvijo Stellantisa še močnejši in zadnje še neuradne novice povečujejo optimizem, da se lahko nekoč velika Alfa Romeo znova dvigne iz brezna.

Vse glasnejše so govorice o prihodu druge generacije giuliette, ki bo slonela na enaki arhitekturi kot peugeot 308. S tem bi italijanski proizvajalec dobil dostop do najnovejše osnove in tehnologij, na te modularni arhitekturi pa bi lahko spet ustvarili vizualno čuto alfo. Enako bi se lahko zgodilo tudi z motorji. Kmalu bo pripravljen novi 308 z novimi elektrificiranimi bencinskimi in dizelskimi motorji, enaki bodo vgrajeni tudi v giulietti. Za zdaj se pojavljajo le ugibanja, ali bodo imeli ti v alfi večjo moč kot v peugeotu. Več bo znanega septembra, ko naj bi po informacijah iz tovarne predstavili novo generacijo guilette.

Po 50 letih brez kompaktne limuzine



Zgodba o Alfinih kompaktnih limuzinah se je začela pisati leta 1971 z modelom alfasud (kodna oznake 901, 902 in 904). Do danes, v 50 letih, so štafetno palico dokaj uspešno nosile še alfa 33, alfa 145, afa 147 in kot zadnja še giulietta. Uradno je bila predstavljena pred desetimi leti na avtomobilskem salonu v Ženevi in naslednje leto dosegla rekordno prodajo 78.911 avtov. V naslednjih letih je prodaja padala, a se je gibala okoli številke 40 tisoč. Zaradi starosti modela, ki je že zdavnaj presegel običajno generacijsko dobo, je prodaja v lanskem letu padla na najnižjo raven 15.690 avtov.