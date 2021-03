Peugeota ne bo v ZDA, v ospredju reševanje Alfe Romeo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po združitvi PSA in FCA ima Stellantis dovolj znamk na ameriškem trgu, zato so še uradno potrdili, da Peugeot ne bo vstopil še na ameriški trg.

Foto: Gašper Pirman

Pri Stellantisu (združeni skupini PSA Peugeot Citroën in FCA Fiat Chrysler Automobiles) so uradno potrdili, da se z znamko Peugeot naposled le ne bodo odpravili čez lužo, temveč bodo raje poskušali rešiti Alfo Romeo na ameriškem trgu.

Novonastali avtomobilski velikan se je odločil, da ne bodo vztrajali pri vstopu Peugeota na ameriški trg. Od tam so odšli pred tremi desetletji, a so se v zadnjih letih odkrito spogledovali s ponovnim vstopom na enega večjih avtomobilskih trgov. Novico je potrdil Larry Dominique, novi predsednik Alfe Romeo v ZDA, ki je bil prej zadolžen za načrtovanje Peugeotove vrnitve v ZDA. Namesto francoskega prihoda na trg se bodo zdaj usmerili v reševanje Alfe Romeo in dvig prodajnih številk.

Po združitvi imajo precej znamk v ZDA

''Novi načrti Stellantisa z močno prisotnostjo na ameriškem trgu so poskrbeli za usmeritev na obstoječe znamke. Zato bo Larry razvijal Tako kot v Evropi tudi v ZDA Alfi Romeo ne kaže najbolje, a pri Stellantisu pripravljajo veliko novosti, ki naj bi pomagale dvigniti prodajo te kultne znamke. Foto: Alfa Romeo Alfo Romeo na tem trgu,'' je dejal tiskovni predstavnik tega avtomobilskega koncerna. PSA pred združitvijo je namreč deloval le v Evropi, zato so si želeli razširiti obseg poslovanja. Med glavnimi krivci za želeno širitev je bil prodajni zastoj v Evropi, a so z združitvijo dobili pod svoje okrilje precej avtomobilskih znamk, ki se prodajajo na ameriškem trgu, zato Peugeotu ni potreben vstop v ZDA.

Še posebej ni primeren trenutek, ker Alfi Romeo v ZDA ne kaže najbolje. Kljub predstavitvi prenovljene giulie in stelvia se prodaja ni pretirano popravila. V letu 2020 so prodali odstotek več avtomobilov kot leta 2019, a je spodbuden podatek, da se je celoten trg skrčil za 15 odstotkov, prodaja pa Alfi ni sorazmerno padla. Peugeotov ne ZDA je spodbuden podatek tudi za Chrysler, ki so ga nameravali ob vstopu Peugeota ukiniti. Zdaj je znamka dobila nov zagon z novim predsednikom.