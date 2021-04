Tako se pelje novi avtomobil iz Španije #video

Cupra končuje razvoj športnega električnega avtomobila z oznako born, ki je španska zmogljivejša različica volkswagna ID.3. Borna so temeljito preizkusili tudi na skrajnem severu, kjer so ga na zaledenelih jezerih preizkusili tudi v drsenju.

Pri Cupri so objavili več uradnih fotografij novega modela born med testiranjem na poledenelih cestah onkraj arktičnega kroga. Born je električni avtomobil, španska različica volkswagna ID.3, ki pa bo zmogljivejša. Španci so na severu z njim v dveh letih prevozili več kot 30 tisoč testnih kilometrov in na drsečih podlagah dobro preizkusili tudi vodljivost avtomobila. Ta bo s hipnim električnim pogonom, nadzorom oprijema v vsakem kolesu posebej in sistemom dinamičnega nadzora podvozja pričakovano vozniško zelo zabaven avtomobil.

Športni duh za električnega španca

Serijska različica borna se bo le malo razlikovala od Seatovega koncepta z avtomobilskega salona v Ženevi leta 2019. Born bo imel nizko postavljeno podvozje, 20-palčna kolesa, agresivnejše odbijače in podobno. Moč motorja se bo prenašala na zadnji kolesi. Po uradnih napovedih bo born do 50 kilometrov na uro pospešil v 2,9 sekunde, natančnejših podatkov za zdaj še ni. Ko je bil to še Seatov projekt, so napovedovali elektromotor z okrog 200 "konji" in pospeškom do 100 kilometrov na uro v 7,5 sekunde.

Cupra bo borna v celoti razkrila prihodnji mesec.

Foto: Cupra

Foto: Cupra