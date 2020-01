Ta novi korejski SUV bomo čakali še nekaj let #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Genesis, prestižna znamka Hyundaia, je predstavila svoj prvi SUV GV80, ki bo pomagal dvigniti prodajne številke znamke. Čeprav korejska znamka za zdaj še ne prodaja svojih avtov v Evropi, pa bo imel GV80 veliko težo tudi čez nekaj let, ko bodo svoje modele začeli prodajati na stari celini.

Foto: genesis

GV80 je za zdaj na prodaj samo na domačem trgu, a bo kmalu zapeljal tudi v ZDA. Tam se bo poskusil zoperstaviti BMW X5 in audiju Q7, a bolj kot z vrhunskimi materiali in prostornostjo bo dober konkurent predvsem v smislu tehnološke naprednosti.

Velika novost je sistem za zadušitev hrupa

Četrti član družine je vsekakor primerno digitaliziran. Vse se pravzaprav začne pri 14,5-palčni večopravilni enoti, vozniku in Foto: genesis sovozniku pa je na voljo četica sistemov - med njimi izstopa navigacijski sistem s podporo navidezne realnosti. Genesis integrated controller zna prebrati ročno pisavo, zato lahko voznik končni cilj ali telefonsko številko preprosto napiše na na dotik občutljivo ploščico. Ne manjka niti podpora za apple carplay, android auto in vse druge običajne aplikacije.

V boj s predvsem evropskimi tekmeci se bo GV80 podal še z eno novo tehnologijo. To je sistem za preprečevanje hrupa v potniški kabini, ki aktivno nadzira glasnost v realnem času in z zvočnimi učinki učinkovito izniči hrup iz zunanjosti. Za čistejši zrak v notranjosti skrbi poseben sistem, ki nadzoruje kakovost zraka in ga po potrebi tudi očisti.

Evropejcem za zdaj ne ostane drugega kot čakati

Južni Korejci so bili na razkritju še skrivnostni glede motorne ponudbe. Za ZDA bodo morali ponuditi velik bencinski motor s štirikolesnim pogonom, verjetno pa bo na voljo tudi dizelski motor. Več bo jasnega kasneje v letu, ko bo GV80 zapeljal na ameriška tla. Za zdaj pa ostajajo Evropejci praznih rok. Genesis bo v določenih državah začel prodajati svoje avtomobile v prihodnjih letih, a uradno še ni potrjeno, kdaj.

Foto: genesis