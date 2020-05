Strah pred 10 tisoč odpuščanji: šli so k ministru, kaj je obljubil?

Vodilni predstavniki podjetij iz avtomobilske industrije so se danes srečali z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, da bi se pogovorili o težavnih razmerah, v katerih se je znašel sektor, in o možnih rešitvah, da bi se izognili črnemu scenariju množičnih odpuščanj. Kot smo pisali že pred dnevi, so predstavniki vodilnih slovenskih dobaviteljev opozarjali pred množičnimi odpuščanji. Po njihovih besedah je ogrožena četrtina delovnih mest v sektorju, kar pomeni okrog deset tisoč zaposlitev.

Za zdaj ministrova obljuba

"Dobili smo zagotovilo, da se bo minister za to podaljšanje potrudil," je v imenu vseh največjih dobaviteljev sporočil Radovan Bolko, predsednik idrijskega Kolektor Group. Da bo že danes ta predlog predstavil tudi koalicijskim partnerjem, je Počivalšek tudi potrdil.

"Sestanek z ministrom Počivalškom je bil konstruktiven. Uskladili smo poglede na dramatično situacijo v avtomobilski industriji. Delimo si mnenje, da je kakršnikoli ukrep, še posebej enomesečno podaljšanje ukrepa subvencioniranega čakanja na delo doma, za nas izrednega pomena. S tem bomo lahko prebrodili zdajšnje najtežje trenutke in ohranili delovna mesta. Naredili smo korak naprej in pogledali v prihodnost. To industrijo želimo ohraniti v taki kondiciji, da bo po koncu te krize spet stopila na položaj zelo pomembnega dobavitelja ter partnerja avtomobilske industrije v razvojnih projektih zelene mobilnosti," je nadaljeval Bolko.

Avtomobilski proizvajalec Revoz, ki za zdaj ne bo zagnal polovične nočne izmene, ukinjene zaradi velikega upada povpraševanja po vozilih ob epidemiji novega koronavirusa, bo prekinil sodelovanje z nekaj več kot 400 delavci, zaposlenimi prek agencij. Naročil agencijam oziroma pogodb za določen čas ne bodo podaljševali od začetka do konca junija. Foto: Gregor Pavšič

Izkušnje iz Nemčije?



Predstavniki slovenske avtoindustrije so pred dnevi poudarili, da bi želeli postopen prehod na sistem s skrajšanim delovnim časom. V vmesnem obdobju enega ali dveh mesecev so predlagali podaljšanje subvencioniranega čakanja na delo doma. Kaj pa izkušnje iz Nemčije, kjer skrajšani delovni čas že poznajo?



"Če bi sistem uvedla tudi Slovenija, bi bili s tem zelo zadovoljni. V Nemčiji imamo s tem v zadnjih desetletjih zelo dobre izkušnje. V letih 2008 in 2009 smo z manj podjetji in manj delavci s skrajšanim delovnim časom hitreje prebrodili krizo. V tem sistemu ni poražencev, vsi pridobijo. Podpirajo ga tudi sindikati. Skrajšani delovni čas pomeni, da ni brezposelnosti. Plača je manjša, a delavec obdrži delovno mesto," je včeraj v Odmevih na TV Slovenija komentirala Gertrud Rantzen, predsednica slovensko-nemške gospodarske zbornice.

Kakšna je razlika med obema ukrepoma?

"Skrajšani delovni čas je dober ukrep in je primeren za takrat, ko proizvodnja pade za okrog 30 odstotkov. Če pade proizvodnja za več, kot toliko, ta ukrep ne prime dovolj. Takrat je kratkoročnejši premostitveni ukrep tudi čakanje na delo doma. Sicer pa podpiramo ukrep skrajšanega delovnega časa," pojasnjuje Bolko. Težava je torej predvsem v zelo velikem upadu naročil. Če bi bil ta padec manjši, bi bilo ukrep skrajšanega delovnega časa lažje sprejeti.

Foto: Vid Ponikvar

"Nihče ne ve, kdaj bo krize konec …"

Na vprašanje, kdaj se bo avtomobilska industrija izvila iz krize, je skomignil z rameni. "Ne vem, tega danes še nihče ne ve. Upam pa, da bi se v tem mesecu podaljšanih ukrepov čakanja na delo doma tudi ta položaj že nekoliko razjasnil."

Predstavniki avtomobilske industrije so se danes s Počivalškom pogovarjali tudi o možnosti posebnega fonda prek banke SIB, ki bil usmerjen v razvoj novih in zelenih tehnologij. Bolko poudarja, da je slovenska avtomobilska industrija že danes v skladu z mednarodnimi trendi.

Prodaja avtomobilov se je ustavila in to čutijo tudi dobavitelji

Počivalšek je v sredo poudaril, da turizma ni mogoče primerjati ne z avtomobilsko industrijo ne s kakšno drugo panogo v predelovalnem sektorju, saj so morali turistični delavci in tudi gostinci dejansko prenehati delovati, medtem ko to na primer za industrijo ni veljalo. Avtomobilske tovarne so sicer za približno mesec povsem zaprle svoja vrata, po ponovnem odprtju pa je obseg proizvodnje daleč od nekdanje ravni. To je neposredno povezano z majhno prodajo novih vozil, kar vpliva tudi na poslovanje dobaviteljev.

Poleg tega je država po Počivalškovih besedah v prvih dveh protikriznih svežnjih že pomagala celotnemu gospodarstvu. Premier Janez Janša je v sredinem nagovoru državljanom med drugim omenil dodatne možnosti za financiranje raziskav in razvoja za zeleno prestrukturiranje v sektorju.